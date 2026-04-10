Dalla strada al palco 2026, cosa sapere sulla nuova edizione

Il programma ha debuttato nel 2022 su Rai 2, con Nek alla conduzione, prima da solo e poi con Bianca Guaccero (che ha condotto in solitaria l'ultima edizione). Nella versione Special, il ruolo del presentatore classico è stato del tutto eliminato a favore della formula giuria. Nella sua ultima edizione su Rai 2, il programma aveva chiuso la finale con 3.160.000 spettatori e il 21% di share, numeri che ne hanno giustificato il passaggio alla rete ammiraglia.