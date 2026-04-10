Dalla strada al palco 2026, cosa sapere sulla nuova edizione

Introduzione
Giunta alla quinta edizione, la trasmissione ideata da Carlo Conti si rinnova con una formula inedita: niente conduzione classica, ma una giuria composta da Conti stesso, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero
Quello che devi sapere
Cos'è Dalla strada al palco
Dalla strada al palco è un talent show ideato da Carlo Conti che porta sul piccolo schermo artisti di strada di ogni tipo: musicisti, acrobati, giocolieri, ballerini, mimi e performer provenienti da tutta Italia e dal mondo. Il format nasce dall'idea di trasformare il set televisivo in una grande piazza aperta, offrendo a chi ha scelto il marciapiede come palcoscenico la possibilità di raccontarsi e esibirsi davanti a milioni di spettatori.
Quando va in onda
La prima puntata va in onda venerdì 10 aprile, dalle 21.30 su Rai 1. Il ciclo prevede sei puntate complessive, fino al 22 maggio. Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.
La novità
L'edizione 2026 di Dalla strada al palco si chiama Special e porta con sé un cambiamento strutturale importante. Non ci sarà un presentatore tradizionale: ogni artista si presenterà singolarmente, racconterà la sua storia e si esibirà davanti ai giudici con l'obiettivo di conquistare punti. Una scelta che punta a rendere il programma più diretto e centrato sui protagonisti reali dello show.
La giuria
La giuria è composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. Conti, ideatore del format, siede per la prima volta dall'altra parte, nel ruolo di giurato. Accanto alla giuria di volti noti ci sarà anche una giuria composta da sei bambini.
Gli ospiti della prima puntata
Nella prima puntata saranno ospiti il tenore Placido Domingo e Fiorella Mannoia. Nelle prossime settimane si alterneranno altri nomi di rilievo del panorama musicale italiano e internazionale.
Il premio
Il vincitore porterà a casa un premio di 10mila euro. Un riconoscimento economico, ma soprattutto un'opportunità di visibilità per chi finora ha lavorato lontano dai riflettori.
Le edizioni precedenti
Il programma ha debuttato nel 2022 su Rai 2, con Nek alla conduzione, prima da solo e poi con Bianca Guaccero (che ha condotto in solitaria l'ultima edizione). Nella versione Special, il ruolo del presentatore classico è stato del tutto eliminato a favore della formula giuria. Nella sua ultima edizione su Rai 2, il programma aveva chiuso la finale con 3.160.000 spettatori e il 21% di share, numeri che ne hanno giustificato il passaggio alla rete ammiraglia.