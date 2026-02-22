Festival di Sanremo, Carlo Conti: "Dopo 5 anni posso dire basta"

Il conduttore e direttore artistico, in collegamento con "Che tempo che fa", conferma che l'anno prossimo non sarà all'Ariston. E invita Ubaldo Pantani, nei panni di Lapo Elkann, alla terza serata

Il prossimo Festival di Sanremo sarà l’ultimo di Carlo Conti. Almeno per ora. Sicuramente, conferma lo stesso conduttore e direttore artistico in collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo che fa, l’anno prossimo non ci sarà lui sul palco dell’Ariston. "Del prossimo anno sono sicuro, poi del doman non v'è certezza... – ha detto Conti -. Dopo aver fatto cinque Festival posso dire basta e fare largo agli altri. Non rincorro le cose, non l'ho mai fatto, figurati dopo queste belle soddisfazioni. So che finisce un ciclo importante, deve essere una festa per la musica italiana che intendo condividere con tanti amici". Conti ha aggiunto: "L'inizio della prima serata sarà dedicata a Pippo Baudo. Ho messo anche una targhetta sul mio camerino proprio con il suo nome, questo è il primo Festival senza Pippo, lui ha costruito questo Festival, ha creato tante cose, è la storia dell'Ariston”.

Laura Pausini: "Carica e stranamente tranquilla" In collegamento è intervenuta anche Laura Pausini, co-conduttrice: "Io sono già qui all'Ariston e ho iniziato le prove. Volevo salutarvi e dirvi che sono felicissima di cominciare questa avventura insieme a Carlo Conti – ha detto -. Mi sento carica, mi sento stranamente tranquilla al pensiero di tornare qui a casa, perché questo palcoscenico per me, prima di tutto, è davvero come una casa. Mi ha sempre fatto un po' un effetto particolare, nessun altro palco ha suscitato in me questo tipo di sensazione. A distanza di tanti anni sono però finalmente pronta ad affrontarlo, 5 sere, in una nuova veste di conduttrice. Carlo mi dice soltanto che devo stare tranquilla, che devo essere me stessa, e ovviamente questo mi dà una grandissima calma, una grande fiducia". Approfondimento Sanremo 2026, tutti i conduttori del Festival serata per serata