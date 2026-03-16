Dead of Winter, da stasera su Sky e NOW il film con Emma Thompson

Il rumore del vento apre “Dead of Winter – Sfida nel gelo”, il nuovo thriller con Emma Thompson in arrivo su Sky Cinema. Una vedova, una bufera di neve e una ragazza intrappolata in una casa isolata: il film, diretto da Brian Kirk, trasforma un viaggio solitario nel Minnesota in una battaglia corpo a corpo contro il freddo, la paura e una coppia armata. In prima TV lunedì 16 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Ambientato tra le distese ghiacciate del Minnesota, il film racconta la storia di Barb (Emma Thompson), rimasta vedova dell’adorato marito e ancora legata alle terre dal clima estremo che conosce da sempre. Nel tentativo di onorare una promessa fatta al marito, Barb si mette in viaggio verso un remoto lago ghiacciato dove i due avevano trascorso una vacanza anni prima. Ma durante il tragitto, mentre attraversa strade secondarie sommerse dalla neve, si perde nel mezzo di una violenta bufera.

Quando la sua auto si ferma e ogni possibilità di chiedere aiuto sembra svanire, Barb scopre qualcosa di inquietante: una giovane ragazza, Leah (Laurel Marsden), è tenuta prigioniera da una coppia misteriosa e armata. Senza segnale telefonico e a ore di distanza dal centro abitato più vicino, la donna capisce di essere l’unica possibilità di salvezza per la ragazza. Decisa a intervenire, dovrà affrontare i rapitori — interpretati da Judy Greer e Marc Menchaca — in una sfida estrema per la sopravvivenza, tra neve, gelo e isolamento.

Con un ritmo serrato e un’ambientazione tanto spettacolare quanto ostile, DEAD OF WINTER – SFIDA NEL GELO costruisce un thriller di sopravvivenza teso e imprevedibile, in cui la forza di una donna comune si trasforma nell’arma più potente contro il pericolo.