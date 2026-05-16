A Sal Da Vinci la laurea honoris causa dal Conservatorio di Benevento

I vertici dell'istituto conferiranno il diploma accademico all'artista il prossimo 30 giugno nel corso di una cerimonia i cui dettagli saranno definiti subito dopo l'Eurovision Festival. La decisione, si apprende, nasce dalla volontà di riconoscere il valore artistico, umano e professionale di un interprete che, nel corso degli anni, ha saputo rappresentare con autenticità la musica italiana
Sal Da Vinci riceverà la laurea honoris causa in canto pop dal Conservatorio statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Ne danno notizia i vertici dell'istituto che conferiranno il diploma accademico all'artista il prossimo 30 giugno nel corso di una cerimonia i cui dettagli saranno definiti subito dopo l'Eurovision Festival
La decisione, si apprende, nasce dalla volontà di riconoscere il valore artistico, umano e professionale di un interprete che, nel corso degli anni, ha saputo rappresentare con autenticità la musica italiana, mantenendo un forte legame con il pubblico e con la dimensione culturale e popolare della canzone contemporanea. "L'arte - dice il direttore del Conservatorio, il maestro Giuseppe Ilario - merita rispetto sempre.
Al di là delle mode, delle polemiche e delle dinamiche dei social network, resta il valore umano del percorso artistico, dello studio, della dedizione e del lavoro che ogni artista porta con sé. Il Nicola Sala intende riaffermare il ruolo delle istituzioni accademiche come luoghi di cultura, dialogo e riconoscimento del merito artistico e umano". "Il conferimento del diploma accademico honoris causa a Sal Da Vinci - sottolinea il presidente dell'istituto, Nazzareno Orlando - rappresenta un momento di grande significato istituzionale per il nostro conservatorio. È un riconoscimento che vuole valorizzare non soltanto il percorso artistico dell'interprete, ma anche il contributo che la musica popolare e contemporanea continua a offrire alla crescita culturale e sociale del nostro Paese".
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