A Sal Da Vinci la laurea honoris causa dal Conservatorio di Benevento

La decisione, si apprende, nasce dalla volontà di riconoscere il valore artistico, umano e professionale di un interprete che, nel corso degli anni, ha saputo rappresentare con autenticità la musica italiana, mantenendo un forte legame con il pubblico e con la dimensione culturale e popolare della canzone contemporanea. "L'arte - dice il direttore del Conservatorio, il maestro Giuseppe Ilario - merita rispetto sempre.



Al di là delle mode, delle polemiche e delle dinamiche dei social network, resta il valore umano del percorso artistico, dello studio, della dedizione e del lavoro che ogni artista porta con sé. Il Nicola Sala intende riaffermare il ruolo delle istituzioni accademiche come luoghi di cultura, dialogo e riconoscimento del merito artistico e umano". "Il conferimento del diploma accademico honoris causa a Sal Da Vinci - sottolinea il presidente dell'istituto, Nazzareno Orlando - rappresenta un momento di grande significato istituzionale per il nostro conservatorio. È un riconoscimento che vuole valorizzare non soltanto il percorso artistico dell'interprete, ma anche il contributo che la musica popolare e contemporanea continua a offrire alla crescita culturale e sociale del nostro Paese".

Approfondimento Sal Da Vinci pubblica un’anteprima del nuovo singolo Poesia