Alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Sul palco venticinque nazioni. Sal Da Vinci in gara con Per Sempre Sì per l’Italia. Telecronaca italiana affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. JJ, vincitore austriaco del 2025, ha aperto la serata. Annunciata la presenza di alcuni degli artisti più iconici del contest: i Lordi, Verka Serduchka, Kristian Kostov, Erika Vikman, Miriana Conte, Ruslana, Max Mutzke e Alexander Rybak. Inoltre, attesi Parov Stelar e César Sampson
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Victoria Swarovski e Michael Ostrowski stanno conducendo la finale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest (LA GUIDA). Venticinque le nazioni (LA SCALETTA) sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. Sal Da Vinci, in gara con la canzone Per Sempre Sì, rappresenta l’Italia (I LOOK DELLA SERATA). Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini per la telecronaca italiana. Il pubblico italiano potrà votare, ma non Sal Da Vinci. Ospite JJ, vincitore austriaco con il brano Wasted Love nel 2025. Annunciata una celebrazione dei 70 anni del contest con la presenza di alcuni dei suoi artisti più famosi: i Lordi, Verka Serduchka, Kristian Kostov, Erika Vikman, Miriana Conte, Ruslana, Max Mutzke e Alexander Rybak. Inoltre, attesi Parov Stelar e César Sampson.
È il momento della Grecia con Akylas
Sesta esibizione della serata. Akylas, tra i favoriti alla vittoria secondo i bookmaker, si esibisce con Ferto. Outfit colorati e scenografie incredibili per questa performance. La Grecia ha conquistato il gradino più alto del podio grazie al brano My Number On di Helena Paparizou nel 2005.
Alis con Nân per l’Albania
La gara corre velocissima, sul palco Alis, in gara nella seconda semifinale di giovedì 14 maggio. Al momento la nazione non ha mai trionfato all’Eurovision Song Contest. Miglior piazzamento: il quinto posto di Rona Nishliu all’edizione 2012. Nel 2025 il Paese ha conquistato la finale grazie all’esibizione del duo Shkodra Elektronike con la canzone Zjerm.
Sul palco Essyla con Dancing on the Ice
Il palco della Wiener Stadthalle di Vienna ospita Essyla. Ambientazione glaciale per il brano della portabandiera del Belgio. Presenti quattro ballerini. Tra i rappresentanti più amati troviamo sicuramente gli Hooverphonic, Loic Nottet e Roberto Bellarosa. Il Belgio ha vinto con Sandra Kim, in gara con il brano J'aime la vie, nel 1986.
Noam Bettan propone Michelle per Israele
Sul palco troviamo Noam Bettan. L’artista, classe 1998, punta alla vittoria con il brano Michelle. Dalla sua prima partecipazione con Ilanit nel 1973, il Paese è salito sul gradino più alto del podio in quattro occasioni. Ultima vincitrice in ordine temporale: Netta con Toy nel 2018.
Sarah Engels canta Fire per la Germania
La Germania, già qualificata alla finale poiché inclusa nel gruppo dei Big 4, punta tutto sull’energia di Sarah Engels. Tra fiamme e coreografie spettacolari, l’artista propone Fire. Il Paese ha trionfato in due occasioni: nel 1982 con Nicole e più recentemente nel 2010 con Lena, tornata in gara anche nel 2011. Nelle ultime cinque edizioni la Germania non ha mai ottenuto un posto nella Top 10 della classifica finale.
Via alla gara! Søren Torpegaard Lund canta Før Vi Går Hjem per la Danimarca
La gara è ufficialmente iniziata! Søren Torpegaard Lundè il primo artista esibirsi in questa attesa finale. Dopo aver conquistato il diritto di rappresentare la nazione trionfando al Dansk Melodi Grand Prix 2026, il cantante propone Før Vi Går Hjem dalle sonorità magnetiche. La Danimarca ha all’attivo tre vittorie nella storia del contest: 1963, 2000 e 2013. Nel 2025 la nazione ha chiuso al ventitreesimo posto con Sissal, in gara con il brano Hallucination.
Aperto il televoto
Dopo aver mostrato l'ordine di uscita dei venticinque finalisti, i due conduttori aprono ufficialmente il televoto. La gara può ora avere inizio. Un grande boato del pubblico all'interno dell'arena. La tensione è alle stelle, chi trionferà a Vienna?
Sul palco Victoria Swarovski e Michael Ostrowski
Dopo la sfilata dei finalisti, i conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski fanno il loro arrivo sul palco salutando il pubblico. La coppia ricorda il regolamento della serata mostrando anche il trofeo in palio.
La Flag Parade
I venticinque finalisti della 70esima edizione sfilano con le loro bandiera sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. Migliaia di spettatori presenti. Adrenalina ed emozioni. Sul palco anche JJ con Wasted Love.
Eurovision Song Contest 2026, al via la finale!
È ufficialmente iniziata la finale della 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Un filmato introduce il pubblico all'appuntamento più atteso della competizione canora. JJ, vincitore austriaco dell'edizione 2025, si esibisce con il suo nuovo singolo Unknown.
Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della finale di stasera
Questa sera, sabato 16 maggio, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski condurranno la finale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Venticinque nazioni sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna. Sal Da Vinci, in gara con il brano Per Sempre Sì, si esibirà in ventiduesima posizione. Søren Torpegaard Lund aprirà con Før Vi Går Hjem per la Danimarca. Chiusura affidata a Cosmó con Tanzschein per l’Austria. LEGGI LA SCALETTA
Eurovision Song Contest 2026, la guida
La Wiener Stadthalle di Vienna sta ospitando la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con il brano Per sempre sì. LEGGI LA SCHEDA
Eurovision Song Contest 2026, tutti i finalisti in classifica. FOTO
Venticinque nazioni si esibiranno sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna. Søren Torpegaard Lundaprirà con Før Vi Går Hjem per la Danimarca. Chiusura affidata a Cosmó con Tanzschein per l’Austria. SFOGLIA LA GALLERY
Sal Da Vinci è l'artista italiano più alto nelle classifiche streaming internazionali
Mentre a Vienna cresce l'entusiasmo intorno alla partecipazione di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest, i numeri parlano già chiarissimo: al di là del risultato finale della gara, l'artista sta vivendo un successo internazionale senza precedenti, diventando uno dei fenomeni musicali italiani più forti del momento in Europa. Con oltre 60 milioni di streaming complessivi su tutte le piattaforme digitali, Sal Da Vinci sta conquistando pubblico e classifiche ben oltre i confini italiani, imponendosi come uno degli artisti italiani più ascoltati e condivisi del momento. In Italia il brano ha raggiunto risultati straordinari: #1 nella Spotify Chart Italia: #1 nella YouTube Chart Italia; #1 nella Apple Music Chart Italia, oltre alla certificazione ORO. Ma è soprattutto all'estero che il fenomeno sta sorprendendo. Su Spotify il brano ha raggiunto la Top 10 in Lituania (#6), entrando anche nelle classifiche di Finlandia e Austria. Su Apple Music i risultati sono ancora più impressionanti, con piazzamenti ai vertici in numerosi Paesi europei: #2 a Malta, Top 10 in Grecia, oltre alla presenza stabile nelle classifiche di Lituania, Austria, Cipro, Svizzera, Svezia, Belgio e Paesi Baltici. Un exploit che si sta consolidando anche su iTunes, dove il brano è entrato nella Top 10 in Austria, Lussemburgo e Svizzera, oltre a classificarsi in Germania, Australia, Paesi Bassi e perfino Argentina. Parallelamente, anche Shazam conferma il forte interesse internazionale, con posizionamenti significativi in Croazia, Austria, Svizzera, Grecia, Belgio, Israele e Scandinavia.
Eurovision Song Content, cantanti famosi che hanno partecipato (dagli ABBA a Celine Dion)
Ecco una miscellanea di artisti e band tra i più famosi della storia della musica internazionale che hanno calcato il palco dell'illustre kermesse. Sia vincitori storici sia artisti che, pur non avendo sempre trionfato, hanno costruito carriere globali di enorme impatto proprio grazie a questo trampolino di lancio. L'Eurovision è sempre un passaggio significativo nella carriera dei musicisti. SFOGLIA LA GALLERY
Eurovision Song Contest 2026, come votare il tuo cantante preferito
L’Italia non potrà supportare Sal Da Vinci, in gara con la canzone Per Sempre Sì alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Votazioni possibili mediante telefonate, sms, app e sito. LEGGI L'ARTICOLO
A Sal Da Vinci la laurea honoris causa dal Conservatorio di Benevento
Ivertici dell'istituto conferiranno il diploma accademico all'artista il prossimo 30 giugno nel corso di una cerimonia i cui dettagli saranno definiti subito dopo l'Eurovision Festival. La decisione, si apprende, nasce dalla volontà di riconoscere il valore artistico, umano e professionale di un interprete che, nel corso degli anni, ha saputo rappresentare con autenticità la musica italiana. LEGGI L'ARTICOLO
Eurovision 2026, chi sono i conduttori, da Victoria Swarovski a Gabriele Corsi
Alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, volti noti del mondo dello spettacolo del Paese che ospita le finale. Pero l'Italia, commentano gli show il veterano Gabriele Corsi con Elettra Lamborghini. Mariasole Pollio annuncerà i punti della giuria italiana. LEGGI L'ARTICOLO
Eurovision Song Contest 2026, dove vederlo in tv
Sal Da Vinci gareggerà con la canzone Per Sempre Sì. Il cantante cercherà di portare l’Italia sul gradino più alto del podio per la quarta volta dopo le vittorie di Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno e i Måneskin. LEGGI L'ARTICOLO
Eurovision Song Contest 2026, nella seconda semifinale svelati altri dieci finalisti
Alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Sul palco anche tre Paesi già qualificati: Francia, Regno Unito e Austria. Ospite JJ, vincitore della scorsa edizione. LEGGI L'ARTICOLO
Eurovision Song Contest 2026, le pagelle della prima semifinale
Notevoli la tedesca Sarah Engels e la polacca Alicja, che vola leggiadra in finale. Senhit, che rappresenta San Marino, emoziona ma non conquista e viene eliminata. LEGGI LE NOSTRE PAGELLE
Eurovision 2026, applausi per Sal Da Vinci alla prima semifinale. Fuori San Marino
Prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Sal Da Vinci, già qualificato poiché rappresentante di un Paese dei Big 4, ha presentato Per Sempre Sì. grande esclusa San Marino con Senhit e Boy George che hanno cantato Superstar. LEGGI L'ARTICOLO
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Eurovision Song Contest 2026, tutti i finalisti in classifica. FOTO
Sabato 16 maggio Victoria Swarovski e Michael Ostrowski condurranno l’attesa finale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Venticinque nazioni si esibiranno sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna. Sal Da Vinci rappresenterà l'Italia con il brano 'Per sempre sì'. Ecco tutti gli artisti in gara