Mentre a Vienna cresce l'entusiasmo intorno alla partecipazione di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest, i numeri parlano già chiarissimo: al di là del risultato finale della gara, l'artista sta vivendo un successo internazionale senza precedenti, diventando uno dei fenomeni musicali italiani più forti del momento in Europa. Con oltre 60 milioni di streaming complessivi su tutte le piattaforme digitali, Sal Da Vinci sta conquistando pubblico e classifiche ben oltre i confini italiani, imponendosi come uno degli artisti italiani più ascoltati e condivisi del momento. In Italia il brano ha raggiunto risultati straordinari: #1 nella Spotify Chart Italia: #1 nella YouTube Chart Italia; #1 nella Apple Music Chart Italia, oltre alla certificazione ORO. Ma è soprattutto all'estero che il fenomeno sta sorprendendo. Su Spotify il brano ha raggiunto la Top 10 in Lituania (#6), entrando anche nelle classifiche di Finlandia e Austria. Su Apple Music i risultati sono ancora più impressionanti, con piazzamenti ai vertici in numerosi Paesi europei: #2 a Malta, Top 10 in Grecia, oltre alla presenza stabile nelle classifiche di Lituania, Austria, Cipro, Svizzera, Svezia, Belgio e Paesi Baltici. Un exploit che si sta consolidando anche su iTunes, dove il brano è entrato nella Top 10 in Austria, Lussemburgo e Svizzera, oltre a classificarsi in Germania, Australia, Paesi Bassi e perfino Argentina. Parallelamente, anche Shazam conferma il forte interesse internazionale, con posizionamenti significativi in Croazia, Austria, Svizzera, Grecia, Belgio, Israele e Scandinavia.