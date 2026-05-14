Alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski dalla Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. Quindici nazioni si stanno esibendo per gli ultimi dieci posti nella finale di sabato. Sul palco anche tre Paesi già qualificati: Francia, Regno Unito e Austria. Ospite JJ, vincitore della scorsa edizione. Telecronaca italiana affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini
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Questa sera, giovedì 14 maggio, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski stanno conducendo la seconda semifinale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2026 (LA GUIDA). Quindici nazioni (LA SCALETTA) si stanno esibendo alla Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. In palio gli ultimi dieci posti nella finale di sabato 16 maggio. Sul palco anche tre Paesi già qualificati: Francia, Regno Unito e Austria. Atteso come ospite JJ, vincitore austriaco del 2025. Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini saranno alla guida della telecronaca italiana del contest.
La Bulgaria apre la gara con l’esibizione di Dara
Ritorno in gara per la Bulgaria, assente nelle ultime tre edizioni. Dara conquista il centro del palco per esibirsi con il brano Bangaranga in lingua inglese. Tanto ritmo sul palco austriaco. L’artista, classe 1998, vanta una carriera decennale in patria. La Bulgaria ha conquistato l’accesso in finale in cinque occasioni sfiorando la vittoria con Kristian Kostov, medaglia d’argento con Beautiful Mess nel 2017.
Victoria Swarovski e Michael Ostrowski ricordano il regolamento della serata
Victoria Swarovski e Michael Ostrowski danno il benvenuto alle oltre 10.000 persone presenti all'interno della Wiener Stadthalle di Vienna. I due conduttori ricordano il regolamento di questa serata: quindici nazioni in gara per gli ultimi dieci posti della finale di sabato. Questa sera il pubblico italiano non potrà votare.
Al via la seconda semifinale!
È ufficialmente iniziata la seconda semifinale della 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. I conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski si esibiscono sul palco con un numero che richiama le atmosfere di Wasted Love, brano austriaco vincitore dello scorso anno.
Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette
La Wiener Stadthalle di Vienna sta opsitando la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. LEGGI LA GUIDA
Eurovision Song Contest 2026, i primi 10 finalisti: dalla Svezia alla Grecia. FOTO
Martedì 12 maggio Victoria Swarovski e Michael Ostrowski hanno condotto la prima semifinale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Quindici nazioni si sono esibite alla Wiener Stadthalle di Vienna. Qualificate alla finale di sabato 16 maggio: Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. SFOGLIA LA FOTOGALLERY
Eurovision Song Content, cantanti famosi che hanno partecipato (dagli ABBA a Celine Dion)
Sia vincitori storici sia artisti che, pur non avendo sempre trionfato, hanno costruito carriere globali di enorme impatto proprio grazie a questo trampolino di lancio. L'Eurovision è sempre un passaggio significativo nella carriera dei musicisti. SFOGLIA LA FOTOGALLERY
Eurovision Song Contest 2026, tutti i 35 cantanti in gara. FOTO
Trentacinque nazioni prendono parte alla 70esima edizione dell’Eurovisione Song Contest. Finale in programma sabato 16 maggio. SFOGLIA LA GALLERY
Eurovision Song Contest 2026, come votare il tuo cantante preferito
Il pubblico italiano potrà esprimere la propria preferenza nell'attesa finale di sabato 16 maggio. Votazioni possibili mediante telefonate, sms, app e sito.LEGGI L'ARTICOLO
Eurovision 2026, i look e i momenti più belli della prima serata. FOTO
La gara della canzone più popolare di tutte entra nella fase finale. Sul palco si esibiscono le prime quindici nazioni, incluse l'Italia (nei Big 4) e San Marino. La caccia al posto per la finalissima di sabato 16 maggio passa per coreografie d'effetto e look esuberanti. I due conduttori esordiscono con look cromaticamente coordinati. Sal Da Vinci, in bianco, omaggia il tema del suo brano. SFOGLIA LA FOTOGALLERY
Eurovision 2026, chi sono i conduttori, da Victoria Swarovski a Gabriele Corsi
Per l'Italia, commentano gli show il veterano Gabriele Corsi con Elettra Lamborghini. L'attrice Mariasole Pollio annuncerà i punti assegnati dalla giuria italiana. LEGGI L'ARTICOLO
Eurovision Song Contest 2026, le pagelle della prima semifinale
Alla Wiener Stadthalle di Vienna si è tenuta la prima delle due semifinali della 70ma edizione della gara. Senhit, che rappresenta San Marino, emoziona ma non conquista e viene eliminata. LEGGI LE PAGELLE
Eurovision 2026, applausi per Sal Da Vinci alla prima semifinale. Fuori San Marino
Tra i dieci posti per la serata conclusiva grande esclusa San Marino con Senhit e Boy George che hanno cantato Superstar. Sal Da Vinci, già qualificato poiché rappresentante di un Paese dei Big 4, ha presentato Per Sempre Sì. RIVIVI LA SERATA
Eurovision 2026, l'ordine di uscita dei cantanti nella seconda serata
Nel corso della serata, con il commento italiano di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, si esibiranno in gara quindici Paesi. In palio dieci posti nella finale di sabato. LA SCALETTA
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Eurovision 2026, i primi 10 finalisti: dalla Svezia alla Grecia. FOTO
Martedì 12 maggio Victoria Swarovski e Michael Ostrowski hanno condotto la prima semifinale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Quindici nazioni si sono esibite alla Wiener Stadthalle di Vienna. Qualificate alla finale di sabato 16 maggio: Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. Eliminate: Portogallo, Georgia, Montenegro, Estonia e San Marino