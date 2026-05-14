Questa sera, giovedì 14 maggio, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski stanno conducendo la seconda semifinale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2026 (LA GUIDA). Quindici nazioni (LA SCALETTA) si stanno esibendo alla Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. In palio gli ultimi dieci posti nella finale di sabato 16 maggio. Sul palco anche tre Paesi già qualificati: Francia, Regno Unito e Austria. Atteso come ospite JJ, vincitore austriaco del 2025. Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini saranno alla guida della telecronaca italiana del contest.