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Eurovision Song Content, cantanti famosi che hanno partecipato (dagli ABBA a Celine Dion)

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©Getty

Aspettando l'edizione 2026, che si svolgerà dal 12 al 16 maggio, ecco una miscellanea di artisti e band tra i più famosi della storia della musica internazionale che hanno calcato il palco dell'illustre kermesse. Sia vincitori storici sia artisti che, pur non avendo sempre trionfato, hanno costruito carriere globali di enorme impatto proprio grazie a questo trampolino di lancio. L'Eurovision è sempre un passaggio significativo nella carriera dei musicisti.

A cura di Camilla Sernagiotto

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