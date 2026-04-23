Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette

Introduzione
La Wiener Stadthalle di Vienna ospiterà 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio. Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con il brano Per sempre sì. In gara trentacinque nazioni. Alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski
Quello che devi sapere
Eurovision Song Contest 2026, l’evento
L’Eurovision Song Contest 2026 è la settantesima edizione della celebre competizione musicale seguita in tutto il mondo.
Gli appuntamenti
Come accaduto negli ultimi anni, l’Eurovision Song Contest 2026 sarà suddiviso in tre show: due semifinali e una finale. L’elezione del vincitore avverrà nell’appuntamento conclusivo.
Quando va in onda
Le semifinali si svolgeranno martedì 12 e giovedì 14 maggio. La finale avrà luogo sabato 16 maggio 2026.
Chi ospita il contest
L’Austria ospiterà la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. La Wiener Stadthalle di Vienna sarà teatro dello show celebre in tutto il mondo.
Chi conduce
Victoria Swarovski e Michael Ostrowski avranno il compito di accompgnare il pubblico nel corso dei tre attesi appuntamenti.
Quante nazioni partecipano
Quest’anno trentacinque nazioni prenderanno parte alla competizione. Trenta Paesi, suddivisi nelle due semifinali, si sfideranno per conquistare i venti posti disponibili per l’appuntamento conclusivo. Cinque nazioni già qualificate: Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Austria.
Chi rappresenta l’Italia
Dopo aver trionfato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con la canzone Per sempre sì.
Quando si esibisce l’Italia
L’Italia, nazione dei Big 4, è già qualificata alla finale. Sal Da Vinci presenterà la canzone anche nel corso della prima semifinale in programma martedì 12 maggio.
Chi sono i cantanti in gara
Ecco tutti i trentacinque artisti in gara all’Eurovision Song Contest 2026:
- Albania – Alis con Nân
- Armenia – Simòn con Paloma Rumba
- Australia – Delta Goodrem con Eclipse
- Austria – Cosmó con Tanzschein
- Azerbaigian – Jiva con Just go
- Belgio – Essyla con Dancing on the ice
- Bulgaria – Dara con Bangaranga
- Cipro – Antigoni con Jalla
- Croazia – Lelek con Andromeda
- Danimarca – Soren Torpegaard Lund con For vi går hjem
- Estonia – Vanilla Ninja con Too epic to be True
- Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen con Liekinheitin
- Francia – Monroe con Regarde!
- Georgia – Bzikebi con On Replay
- Germania – Sarah Engels con Fire
- Grecia – Akylas con Ferto
- Israele – Noam Bettan con Michelle
- Italia – Sal Da Vinci con Per sempre sì
- Lettonia – Atvara con Ena
- Lituania – Lion Ceccah con Sólo quiero más
- Lussemburgo – Eva Marija con Mother Nature
- Malta – Aidan con Bella
- Moldavia – Satoshi con Viva, Moldova!
- Montenegro – Tamara Zivkovic con Nova zora
- Norvegia – Jonas Lovv con Ya ya ya
- Polonia – Alicja con Pray
- Portogallo – Bandidos do Cante con Rosa
- Regno Unito – Look Mum No Computer con Eins, zwei, drei
- Repubblica Ceca – Daniel Zizka – Crossroads
- Romania – Alexandra Capitanescu con Choke me
- San Marino – Senhit feat. Boy George con Superstar
- Serbia – Lavina con Kraj mene
- Svezia – Felicia con My System
- Svizzera – Veronica Fusaro con Alice
- Ucraina – Leléka con Ridnym
La prima semifinale, chi canta
L’organizzazione del contest ha svelato l’ordine di uscita della prima semifinale dell’edizione 2026 della manifestazione. La Moldavia avrà il compito di aprire la serata, mentre la Serbia sarà l’ultimo Paese a esibirsi. Questa la scaletta:
- Moldavia
- Svezia
- Croazia
- Grecia
- Portogallo
- Georgia
- Italia
- Finlandia
- Montenegro
- Estonia
- Israele
- Germania
- Belgio
- Lituania
- San Marino
- Polonia
- Serbia
La seconda semifinale, chi canta
Svelato il running order della seconda semifinale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Ecco l’ordine di uscita delle nazioni partecipanti:
- Bulgaria
- Azerbaigian
- Romania
- Lussemburgo
- Repubblica Ceca
- Francia
- Armenia
- Svizzera
- Cipro
- Austria
- Lettonia
- Danimarca
- Australia
- Ucraina
- Regno Unito
- Albania
- Norvegia
Chi rappresenta San Marino
Dopo aver trionfato al San Marino Song Contest, Senhit e Boy George canteranno Superstar in rappresentanza del Monte Titano.
Chi sono gli ospiti
Nel corso degli anni tantissimi ospiti hanno calcato il palco dell’Eurovision Song Contest: da Madonna a Rita Ora passando per Agnes Carlsson. Al momento nessuna informazione sui nomi dell’edizione 2026.
Chi commenta
La telecronaca italiana dell’appuntamento musicale sarà affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.
Chi si è ritirato
Spagna, Irlanda, Islanda, Slovenia e Paesi Bassi hanno annunciato il ritiro dopo la decisione dell’EBU di non escludere Israele dalla gara.
Chi ritorna
Quest’anno tre nazioni ritorneranno in gara: Bulgaria, Romania e Moldavia, rispettivamente assenti da tre, due e un anno.
Perché l’Austria ospita il contest
L’Austria avrà il compito di ospitare lo show poiché nazione vincitrice dell’edizione 2025. Lo scorso anno JJ ha trionfato con il brano Wasted Love.
Lo slogan
Come accaduto anche nelle ultime edizioni, lo slogan dell’Eurovision Song Contest sarà United by Music.
Quante volte ha vinto l’Italia
Attualmente l’Italia vanta tre vittorie:
- 1964 - Gigliola Cinquetti con Non ho l’età (Per amarti)
- 1990 - Toto Cutugno con Insieme: 1992
- 2021 - Måneskin con Zitti e buoni
Chi ha vinto più volte
La Svezia e l’Irlanda condividono il primato con sette trionfi a testa. Tra le vittorie più famose ricordiamo sicuramente quella degli ABBA con Waterloo nel 1974.
Quando è nato l’Eurovision Song Contest
La prima edizione dell’Eurovision Song Contest si è svolta nel 1956. Vincitrice Lys Assia con Refrain.