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Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Introduzione

La Wiener Stadthalle di Vienna ospiterà 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio. Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con il brano Per sempre sì. In gara trentacinque nazioni. Alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski

Quello che devi sapere

Eurovision Song Contest 2026, l’evento

L’Eurovision Song Contest 2026 è la settantesima edizione della celebre competizione musicale seguita in tutto il mondo.

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Gli appuntamenti

Come accaduto negli ultimi anni, l’Eurovision Song Contest 2026 sarà suddiviso in tre show: due semifinali e una finale. L’elezione del vincitore avverrà nell’appuntamento conclusivo.

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Quando va in onda

Le semifinali si svolgeranno martedì 12 e giovedì 14 maggio. La finale avrà luogo sabato 16 maggio 2026.

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Chi ospita il contest

L’Austria ospiterà la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. La Wiener Stadthalle di Vienna sarà teatro dello show celebre in tutto il mondo.

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Chi conduce

Victoria Swarovski e Michael Ostrowski avranno il compito di accompgnare il pubblico nel corso dei tre attesi appuntamenti.

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Quante nazioni partecipano

Quest’anno trentacinque nazioni prenderanno parte alla competizione. Trenta Paesi, suddivisi nelle due semifinali, si sfideranno per conquistare i venti posti disponibili per l’appuntamento conclusivo. Cinque nazioni già qualificate: Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Austria.

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Chi rappresenta l’Italia

Dopo aver trionfato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con la canzone Per sempre sì.

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Quando si esibisce l’Italia

L’Italia, nazione dei Big 4, è già qualificata alla finale. Sal Da Vinci presenterà la canzone anche nel corso della prima semifinale in programma martedì 12 maggio.

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Chi sono i cantanti in gara

Ecco tutti i trentacinque artisti in gara all’Eurovision Song Contest 2026:

  1. Albania – Alis con Nân
  2. Armenia – Simòn con Paloma Rumba
  3. Australia – Delta Goodrem con Eclipse
  4. Austria – Cosmó con Tanzschein
  5. Azerbaigian – Jiva con Just go
  6. Belgio – Essyla con Dancing on the ice
  7. Bulgaria – Dara con Bangaranga
  8. Cipro – Antigoni con Jalla
  9. Croazia – Lelek con Andromeda
  10. Danimarca – Soren Torpegaard Lund con For vi går hjem
  11. Estonia – Vanilla Ninja con Too epic to be True
  12. Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen con Liekinheitin
  13. Francia – Monroe con Regarde!
  14. Georgia – Bzikebi con On Replay
  15. Germania – Sarah Engels con Fire
  16. Grecia – Akylas con Ferto
  17. Israele – Noam Bettan con Michelle
  18. Italia – Sal Da Vinci con Per sempre sì
  19. Lettonia – Atvara con Ena
  20. Lituania – Lion Ceccah con Sólo quiero más
  21. Lussemburgo – Eva Marija con Mother Nature
  22. Malta – Aidan con Bella
  23. Moldavia – Satoshi con Viva, Moldova!
  24. Montenegro – Tamara Zivkovic con Nova zora
  25. Norvegia – Jonas Lovv con Ya ya ya
  26. Polonia – Alicja con Pray
  27. Portogallo – Bandidos do Cante con Rosa
  28. Regno Unito – Look Mum No Computer con Eins, zwei, drei
  29. Repubblica Ceca – Daniel Zizka – Crossroads
  30. Romania – Alexandra Capitanescu con Choke me
  31. San Marino – Senhit feat. Boy George con Superstar
  32. Serbia – Lavina con Kraj mene
  33. Svezia – Felicia con My System
  34. Svizzera – Veronica Fusaro con Alice
  35. Ucraina – Leléka con Ridnym

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La prima semifinale, chi canta

L’organizzazione del contest ha svelato l’ordine di uscita della prima semifinale dell’edizione 2026 della manifestazione. La Moldavia avrà il compito di aprire la serata, mentre la Serbia sarà l’ultimo Paese a esibirsi. Questa la scaletta:

  • Moldavia
  • Svezia
  • Croazia
  • Grecia
  • Portogallo
  • Georgia
  • Italia
  • Finlandia
  • Montenegro
  • Estonia
  • Israele
  • Germania
  • Belgio
  • Lituania
  • San Marino
  • Polonia
  • Serbia

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La seconda semifinale, chi canta

Svelato il running order della seconda semifinale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Ecco l’ordine di uscita delle nazioni partecipanti:

  • Bulgaria
  • Azerbaigian
  • Romania
  • Lussemburgo
  • Repubblica Ceca
  • Francia
  • Armenia
  • Svizzera
  • Cipro
  • Austria
  • Lettonia
  • Danimarca
  • Australia
  • Ucraina
  • Regno Unito
  • Albania
  • Norvegia

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Chi rappresenta San Marino

Dopo aver trionfato al San Marino Song Contest, Senhit e Boy George canteranno Superstar in rappresentanza del Monte Titano.

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Chi sono gli ospiti

Nel corso degli anni tantissimi ospiti hanno calcato il palco dell’Eurovision Song Contest: da Madonna a Rita Ora passando per Agnes Carlsson. Al momento nessuna informazione sui nomi dell’edizione 2026.

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Chi commenta

La telecronaca italiana dell’appuntamento musicale sarà affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

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Chi si è ritirato

Spagna, Irlanda, IslandaSlovenia e Paesi Bassi hanno annunciato il ritiro dopo la decisione dell’EBU di non escludere Israele dalla gara.

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Chi ritorna

Quest’anno tre nazioni ritorneranno in gara: Bulgaria, Romania e Moldavia, rispettivamente assenti da tre, due e un anno.

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Perché l’Austria ospita il contest

L’Austria avrà il compito di ospitare lo show poiché nazione vincitrice dell’edizione 2025. Lo scorso anno JJ ha trionfato con il brano Wasted Love.

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Lo slogan

Come accaduto anche nelle ultime edizioni, lo slogan dell’Eurovision Song Contest sarà United by Music.

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Quante volte ha vinto l’Italia

Attualmente l’Italia vanta tre vittorie:

  • 1964 - Gigliola Cinquetti con Non ho l’età (Per amarti)
  • 1990 - Toto Cutugno con Insieme: 1992
  • 2021 - Måneskin con Zitti e buoni

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Chi ha vinto più volte

La Svezia e l’Irlanda condividono il primato con sette trionfi a testa. Tra le vittorie più famose ricordiamo sicuramente quella degli ABBA con Waterloo nel 1974.

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Quando è nato l’Eurovision Song Contest

La prima edizione dell’Eurovision Song Contest si è svolta nel 1956. Vincitrice Lys Assia con Refrain.

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