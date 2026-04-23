Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette

L’organizzazione del contest ha svelato l’ordine di uscita della prima semifinale dell’edizione 2026 della manifestazione. La Moldavia avrà il compito di aprire la serata, mentre la Serbia sarà l’ultimo Paese a esibirsi. Questa la scaletta:

Moldavia

Svezia

Croazia

Grecia

Portogallo

Georgia

Italia

Finlandia

Montenegro

Estonia

Israele

Germania

Belgio

Lituania

San Marino

Polonia

Serbia