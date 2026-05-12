La 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma alla Wiener Stadthalle di Vienna in tre appuntamenti (le due semifinali di martedì 12 e giovedì 14 maggio e la finale di sabato 16 maggio) con padroni di casa la cantante e conduttrice austriaca Victoria Swarovski e l’attore e conduttore Michael Ostrowski, nonché con il commento italiano di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, schiera in gara 35 Paesi. L’Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Durante la prima semifinale di martedì 12 maggio si esibiranno 15 Paesi, ai quali si aggiungeranno due degli artisti già qualificati per la finale in quanto appartenenti ai Paesi Big Five (quest'anno diventati Big Four perché la Spagna sarà assente dopo essersi ritirata in segno di protesta contro la partecipazione di Israele): il primo è proprio Sal Da Vinci per l’Italia, mentre la seconda è Sarah Engels per la Germania. Inoltre, altri tre Paesi, rispettivamente l’Austria, Paese ospitante e campione in carica grazie alla vittoria nel 2025 a Basilea di JJ, e ancora Francia e Regno Unito, anch'essi tra i Big Four, si esibiranno invece nella semifinale di giovedì 14 maggio. In ogni caso, sarà possibile votare (via telefono, online o con SMS) solo nella semifinale nella quale si esibirà il proprio Paese. Pertanto, Italia e Germania potranno votare nella prima semifinale, ma né per Sal Da Vinci, né per Sarah Engels, in quanto già qualificati di diritto in finale. Alla fine delle votazioni, verrà stilata una classifica. Le prime 10 canzoni si qualificheranno per la finale di sabato 16 maggio.