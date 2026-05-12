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Lo speciale di Sky TG24 sull'Eurovision 2026
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Scaletta Eurovision 2026, l'ordine di uscita dei cantanti: quando canta Sal Da Vinci

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Martedì 12 maggio, alla Wiener Stadthalle di Vienna, si terrà la prima delle due semifinali della 70ª edizione della gara con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini

La 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma alla Wiener Stadthalle di Vienna in tre appuntamenti (le due semifinali di martedì 12 e giovedì 14 maggio e la finale di sabato 16 maggio) con padroni di casa la cantante e conduttrice austriaca Victoria Swarovski e l’attore e conduttore Michael Ostrowski, nonché con il commento italiano di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, schiera in gara 35 Paesi. L’Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Durante la prima semifinale di martedì 12 maggio si esibiranno 15 Paesi, ai quali si aggiungeranno due degli artisti già qualificati per la finale in quanto appartenenti ai Paesi Big Five (quest'anno diventati Big Four perché la Spagna sarà assente dopo essersi ritirata in segno di protesta contro la partecipazione di Israele): il primo è proprio Sal Da Vinci per l’Italia, mentre la seconda è Sarah Engels per la Germania. Inoltre, altri tre Paesi, rispettivamente l’Austria, Paese ospitante e campione in carica grazie alla vittoria nel 2025 a Basilea di JJ, e ancora Francia e Regno Unito, anch'essi tra i Big Four, si esibiranno invece nella semifinale di giovedì 14 maggio. In ogni caso, sarà possibile votare (via telefono, online o con SMS) solo nella semifinale nella quale si esibirà il proprio Paese. Pertanto, Italia e Germania potranno votare nella prima semifinale, ma né per Sal Da Vinci, né per Sarah Engels, in quanto già qualificati di diritto in finale. Alla fine delle votazioni, verrà stilata una classifica. Le prime 10 canzoni si qualificheranno per la finale di sabato 16 maggio.

LA SCALETTA DEI CANTATI IN ORDINE DI USCITA

Ecco la scaletta della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 in programma martedì 12 maggio:

 

1)    Moldavia – Satoshi – Viva, Moldova!

2)    Svezia – FELICIA – My System

3)    Croazia – LELEK – Andromeda

4)    Grecia – Akylas – Ferto

5)    Portogallo – Bandidos do Cante – Rosa

6)    Georgia – Bzikebi – On Replay

Italia – Sal Da Vinci – Per sempre sì

7)    Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin

8)    Montenegro – Tamara Živković – Nova Zora

9)    Estonia – Vanilla Ninja – Too Epic to Be True

10) Israele – Noam Bettan – Michelle

Germania – Sarah Engels – Fire

11) Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice

12) Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

13) San Marino – SENHIT – Superstar

14) Polonia – ALICJA – Pray

15) Serbia – Lavina – Kraj Mene

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IL PROGRAMMA DELLA PRIMA SEMIFINALE

Domenica 10 maggio la gara dell’Eurovision Song Contest 2026 si è aperta ufficialmente con la sfilata sul Turquoise Carpet dei 35 artisti. La prima semifinale di martedì 12 maggio si aprirà con il racconto visivo e musicale Vita di Toni, costruito intorno alla vita del protagonista dagli anni Cinquanta ad oggi. Seguirà l’esibizione di Vicky Leandros, che nel 1967, quando aveva 15 anni, aveva partecipato alla prima edizione dell’evento nella città di Vienna come rappresentate del Lussemburgo con il brano L’Amour Est Bleu. La canzone sarà interpretata da un coro di 70 elementi, uno per ogni edizione della kermesse. Durante il televoto, nel siparietto Kangaroo, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, affiancati dal cantautore australiano Go-Jo (che nel 2025 aveva partecipato con il brano Milkshake Man), spiegheranno le differenze tra Austria e Australia. Infine, il gruppo austriaco di danza e acrobatica Zurcaroh rievocherà il Wiener Prater di inizio Novecento.

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Eurovision 2026 da stasera, quando canta Sal Da Vinci e dove vederlo
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Eurovision Song Contest 2026, tutti i 35 cantanti in gara. FOTO

Trentacinque nazioni prenderanno parte alla 70esima edizione dell’Eurovisione Song Contest, in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. Conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con 'Per Sempre sì', brano vincitore del Festival di Sanremo 2026. Senhit e Boy George si esibiranno con 'Superstar' per San Marino

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