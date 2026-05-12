sal da vinci, le esibizioni all'eurovision song contest

Victoria Swarovski e Michael Ostrowski condurranno la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. Come accaduto nelle ultime edizioni, la competizione musicale sarà suddivisa in tre show: le due semifinali di martedì 12 e giovedì 14 maggio, la finale di sabato 16 maggio. Sal Da Vinci, portabandiera dell’Italia, gareggerà direttamente alla finale poiché rappresentante di un Paese dei Big 4. Nonostante ciò, Sal Da Vinci presenterà il brano Per Sempre Sì anche nel corso del primo appuntamento senza però sottomettersi alle votazioni.

Stando a quanto comunicato dal sito dell’ufficio stampa Rai, l’Eurovision Song Contest 2026 potrà essere seguito dalle ore 21.00 su Rai 2 il 12 e 14 maggio, su Rai 1 il 16 maggio. In simulcast su Rai Radio2 e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini avranno il compito di accompagnare il pubblico italiano con la loro telecronaca. Maria Sole Pollio sarà la spokesperson che comunicherà i voti dell'Italia nell’appuntamento conclusivo di sabato sera.