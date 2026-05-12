Eurovision Song Contest 2026 da stasera, quando canta Sal Da Vinci e dove vederlo in tvMusica
Sal Da Vinci gareggerà con la canzone Per Sempre Sì direttamente nella serata conclusiva in programma sabato 16 maggio. Il cantante cercherà di portare l’Italia sul gradino più alto del podio per la quarta volta dopo le vittorie di Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno e i Måneskin
Questa sera, martedì 12 maggio, si alzerà ufficialmente il sipario sull'attesa 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest (LA SCHEDA). Trentacinque nazioni gareggeranno per la conquista del trofeo. Sal Da Vinci, già qualificato all'appuntamento finale, rappresenterà l’Italia con Per Sempre Sì, brano vincitore del Festival di Sanremo 2026.
sal da vinci, le esibizioni all'eurovision song contest
Victoria Swarovski e Michael Ostrowski condurranno la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. Come accaduto nelle ultime edizioni, la competizione musicale sarà suddivisa in tre show: le due semifinali di martedì 12 e giovedì 14 maggio, la finale di sabato 16 maggio. Sal Da Vinci, portabandiera dell’Italia, gareggerà direttamente alla finale poiché rappresentante di un Paese dei Big 4. Nonostante ciò, Sal Da Vinci presenterà il brano Per Sempre Sì anche nel corso del primo appuntamento senza però sottomettersi alle votazioni.
Stando a quanto comunicato dal sito dell’ufficio stampa Rai, l’Eurovision Song Contest 2026 potrà essere seguito dalle ore 21.00 su Rai 2 il 12 e 14 maggio, su Rai 1 il 16 maggio. In simulcast su Rai Radio2 e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini avranno il compito di accompagnare il pubblico italiano con la loro telecronaca. Maria Sole Pollio sarà la spokesperson che comunicherà i voti dell'Italia nell’appuntamento conclusivo di sabato sera.
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A febbraio Sal Da Vinci ha trionfato con Per Sempre Sì alla 76esima edizione del Festival di Sanremo conquistando la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Nei giorni scorsi l’artista ha eseguito le prime prove sul palco austriaco raccontando in un video pubblicato su Instagram: "Sono rimasto senza fiato dalla bellezza del palco e da questo posto veramente gigantesco. Io non vedo l’ora di risalire e di cantare per tutti". Il filmato delle prove ha riscosso grande successo ricevendo oltre 80.000 like.
In attesa del suo debutto alla Wiener Stadthalle di Vienna, Sal Da Vinci ha annunciato l’arrivo dell’album Per Sempre Sì, in uscita venerdì 29 maggio. Inoltre, nei prossimi mesi l’artista (FOTO) sarà impegnato con numerosi appuntamenti live in giro per l’Italia, tra questi ricordiamo i tre concerti all’Arena Flegrea di Napoli.
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La sfilata degli artisti con cui si apre la fase finale del contest europeo è stata un tripudio di bandiere, colori e stile esuberante, un assaggio delle atmosfere delle semifinali e della serata finale di Vienna. Sal Da Vinci opta per lo stile monocromo e sartoriale che lo contraddistingue sul palco. Non sono mancati abiti couture e uscite ad effetto che hanno entusiasmato i fan della kermesse A cura di Vittoria Romagnuolo