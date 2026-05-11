Eurovision 2026, i cantanti sfilano sul Turquoise Carpet. FOTO

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Eurovision 2026, i cantanti sfilano sul Turquoise Carpet. I look e le pose più belle. FOTO

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La sfilata degli artisti con cui si apre la fase finale del contest europeo è stata un tripudio di bandiere, colori e stile esuberante, un assaggio delle atmosfere delle semifinali e della serata finale di Vienna. Sal Da Vinci opta per lo stile monocromo e sartoriale che lo contraddistingue sul palco. Non sono mancati abiti couture e uscite ad effetto che hanno entusiasmato i fan della kermesse

A cura di Vittoria Romagnuolo

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NEW YORK, NEW YORK - JULY 15: Candice Bergen speaks onstage during Mo Rocca In Conversation With Candice Bergen: "Rocktogenarians: Late In Life Debuts, Comebacks, And Triumphs" at 92NY on July 15, 2024 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

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