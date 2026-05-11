Eurovision 2026, i cantanti sfilano sul Turquoise Carpet. FOTO

La sfilata degli artisti con cui si apre la fase finale del contest europeo è stata un tripudio di bandiere, colori e stile esuberante, un assaggio delle atmosfere delle semifinali e della serata finale di Vienna. Sal Da Vinci opta per lo stile monocromo e sartoriale che lo contraddistingue sul palco. Non sono mancati abiti couture e uscite ad effetto che hanno entusiasmato i fan della kermesse



A cura di Vittoria Romagnuolo