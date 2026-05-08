Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette

Introduzione

La Wiener Stadthalle di Vienna ospiterà la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio. Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con il brano Per sempre sì. In gara trentacinque nazioni. Alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini saranno i protagonisti della telecronaca italiana. Senhit e Boy George canteranno Superstar in rappresentanza del Monte Titano