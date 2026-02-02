L'erede della famiglia dei cristalli e il pluripremiato e versatile artista guideranno la gara attesa il 12, 14 e 16 maggio a Vienna, in Austria

L’emittente austriaca ORF ha rivelato che Victoria Swarovski e Michael Ostrowski presenteranno la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà il 12, 14 e 16 maggio a Vienna, in Austria. "Victoria Swarovski e Michael Ostrowski sono due personalità motivate, entusiasmanti e straordinarie che ci guideranno attraverso gli spettacolari spettacoli dell'Eurovision Song Contest", ha dichiarato Stefanie Groiss-Horowitz, direttrice del Programma ORF. "Il nostro obiettivo è emozionare un pubblico internazionale da tutto il mondo con un'esperienza televisiva sensazionale. Abbiamo sviluppato un concept e poi cercato i conduttori giusti, e li abbiamo trovati! Victoria Swarovski e Michael Ostrowski sono una coppia entusiasmante e unica. Entrambi con una grande passione per l'Eurovision Song Contest e due eccellenti ambasciatori della causa, che saranno ricordati a lungo con la loro performance".

CHI È VICTORIA SWAROVSKI, EREDE DELLA FAMIGLIA DEI CRISTALLI Nata nel 1993 a Innsbruck, nel Tirolo, in Austria, Victoria Swarovski è una presentatrice televisiva, imprenditrice, modella, stilista e cantante. Membro della rinomata famiglia Swarovski, Victoria ha presto deciso di intraprendere un percorso professionale indipendente dall'azienda di famiglia. All’età di 16 anni ha infatti firmato il suo primo contratto discografico con l’etichetta Sony Music e ha pubblicato diversi singoli. All’età di 18 anni si è poi trasferita a Los Angeles, dove ha lavorato, tra gli altri talenti musicali, con la cantautrice vincitrice di un Grammy Award Diane Warren. Nel 2016 è arrivata la svolta grazie al programma televisivo Let’s Dance e, poco dopo, Victoria è diventata il giudice più giovane nella storia di un’altra trasmissione televisiva, Das Supertalent. Dal 2018 è membro fisso del team di conduttori di Let's Dance, uno dei programmi televisivi attualmente di maggior successo nell'area di lingua tedesca. Altri momenti salienti della sua carriera televisiva includono la conduzione del 100 Years Disney Show e di Bambi, uno dei più prestigiosi show di intrattenimento in Europa. Parallelamente, nel 2020 Victoria ha fondato il marchio di bellezza ORIMEI. Come modella è invece apparsa sulle copertine di numerose riviste nazionali e internazionali, incluse Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style e Forbes. Originaria del Tirolo, ha anche disegnato diverse collezioni dei vestiti tirolesi dirndl, di moda e di accessori. All’inizio del 2026 ha infine realizzato il sogno di una vita, partecipare al Rally Dakar, considerato il più duro al mondo. Approfondimento San Marino Song Contest, Simona Ventura condurrà la finale