Eurovision Song Contest, rinviato il tour europeo 2026

Il Direttore dell’Eurovision Song Contest ha dichiarato: "Siamo spiacenti di annunciare che abbiamo preso la difficile decisione di posticipare l'Eurovision Song Contest Live Tour 2026. Abbiamo incontrato sfide impreviste che, nonostante gli sforzi del nostro team, dei produttori e dei promotori, non siamo riusciti a risolvere”. Green ha aggiunto: “Alle migliaia di fan che hanno acquistato i biglietti, grazie. Vi garantiremo un rimborso completo il prima possibile".

La 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà presso la Wiener Stadthalle di Vienna il 12, il 14 e il 16 maggio. Trentacinque nazioni prenderanno parte alla competizione musicale. L'Italia risulta già qualificata alla serata conclusiva insieme alla Germania, all'Austria, alla Francia e al Regno Unito. Nelle ultime quattro edizioni l’Italia ha sempre conquistato un posto tra i primi dieci classificati: sesta con Brividi di Mahmood e Blanco nel 2022, quarta con Due Vite di Marco Mengoni nel 2023, settimana con La noia di Angelina Mango nel 2024 e quinta con Volevo essere un duro di Lucio Corsi nel 2025.