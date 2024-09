Mr. Lordi: “Se sei un fan dell’heavy metal, lo sarai per sempre”

Mr. Lordi, leader della band finlandese vincitrice dell’Eurovision Song Contest, ci ha raccontato la nascita della canzone, il suo primo ricordo musicale e tanto altro ancora. Il cantante: "Se sei un fan dell’heavy metal, lo sarai per il resto della tua vita. Se a un certo punto ti avvicinerai a questo genere, lo seguirai per sempre". L’intervista

mr. lordi: “stiamo ultimando il nuovo album"

Nel 2006 i Lordi hanno trionfato con Hard Rock Hallelujah sul palco dell’Olympic Hall di Atene portando la Finlandia sul gradino più alto del podio per la prima e unica volta nella storia dell'Eurovision Song Contest. Negli anni successivi la formazione ha confermato il successo divenendo tra gli artisti heavy metal più popolari a livello internazionale. Ad agosto il gruppo ha pubblicato la canzone Made of Metal ispirata allo smartphone OnePlus Nord 4. Abbiamo intervistato Mr. Lordi.

Partiamo da Made of Metal, quando hai iniziato a lavorare al brano?

Mi pare fosse giugno, è accaduto tutto molte velocemente e in modo naturale. Più ti sforzi per un brano, maggiori saranno le possibilità che non funzioni. Nel caso di Made of Metal, ho immediatamente avuto il ritornello quando ho letto il titolo. Il processo di scrittura è venuto da sé.

Quali sono state le principali influenze per la realizzazione della canzone?

Divido tra le influenze per la musica e quelle per il testo. Per quanto riguarda le prime, l’ispirazione è ovviamente arrivata dalla musica dei Lordi, mentre per le seconde ho avuto tutto in mente non appena ho letto Made of metal. Nonostante sia una canzone ispirata a un telefono, il brano fa totalmente parte dell’universo dei Lordi.

La musica heavy metal è molto popolare in Nord Europa e non solo, qual è il segreto del successo?

Il segreto della sopravvivenza dell’heavy metal è la fedeltà dei fan. Se sei un fan dell’heavy metal, lo sarai per il resto della tua vita. Se a un certo punto ti avvicinerai a questo genere, lo seguirai per sempre.

Quindi un legame molto forte con il pubblico

Nonostante il mondo stia diventando sempre più digitale, i fan dell’heavy metal amano anche i supporti fisici come i vinili e i cd. Segnati queste parole: l’ultimo cd che verrà stampato sul pianeta Terra non sarà quello di una popstar, ma di un artista metal, magari dei Metallica.

C’è un brano dei Lordi a cui ti senti più vicino?

Ovviamente è come se fossero tutti miei figli, quindi non saprei, forse potrebbe essere più facile indicare la canzone che amo di meno, la pecora nera del gruppo. In realtà, sarebbe complicato anche quella perché abbiamo così tanti album, comunque, di solito sono entusiasta dei lavori più recenti, quindi in questo momento ti dico Made of Metal.