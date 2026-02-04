Approfondimenti

Alla St. Jakobshalle di Basilea i ventisei artisti in gara si giocano tutto nell'ultima esplosiva esibizione sul palco dove ripropongono i look svelati al pubblico durante le semifinali. Michelle Hunziker, che si unisce per la finale a Hazel Brugger e Sandra Studer, sfoggia lo stile italiano di Giorgio Armani aggiungendo bagliori preziosi e luce a una notte piena di colore, emozione, energia e stravaganza. Ecco la carrellata dei look di tutti i partecipanti A cura di Vittoria Romagnuolo