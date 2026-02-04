Alessandra, Guy Sebastian, Helena Paparizou, Katrina, i Lordi e Verka Serduchka saranno i protagonisti dell'appuntamento italiano dell'Eurovision Live Tour. Lo show andrà in scena il 19 giugno all'Arena Milano
Svelati i nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’Arena Milano. Il sito ufficiale dell’Eurovision Song Contest ha annunciato la presenza di Alessandra, Guy Sebastian, Helena Paparizou, Katrina, i Lordi e Verka Serduchka. Il concerto si terrà il 19 giugno 2026.
A poco più di tre mesi dall’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026, la produzione dello spettacolo ha svelato gli artisti che prenderanno parte alla data italiana del Live Tour, in programma il 19 giugno sul palco dell’Arena Milano. Confermata anche la presenza di cantanti in gara all’imminente 70esima edizione dello show (FOTO). Questi gli artisti annunciati fino a questo momento:
- Alessandra. Nel 2023 l’artista ha conquistato il quinto posto con Queen of Kings alla competizione musicale. Il brano ha successivamente riscosso grande successo in Europa ottenendo anche un disco d’oro in Italia. Nel novembre dello scorso anno la cantante ha pubblicato il nuovo EP Peperoncina contenente i singoli Toscana e Queen Almighty.
- Guy Sebastian. Il cantante, primo rappresentante australiano nella storia della manifestazione, ha conquistato la quinta posizione con Tonight Again nel 2015. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi, ricordiamo le collaborazioni Art of Love con Jordin Sparks e Who's That Girl con Eve.
- Helena Paparizou. Dopo aver ottenuto il terzo posto con (I Would) Die for You nel 2001, quattro anni dopo l’artista greca ha trionfato con My Number One. Helena Paparizou è tra le artiste più note in patria con una lunga carriera fatta di grandi successi.
- Katrina. Il gruppo Katrina and the Waves, celebre per la hit Walking on Sunshine, ha trionfato con la canzone Love Shine a Light all’Eurovision Song Contest 1997. Nello stesso anno sul palco i Jalisse con Fiumi di parole.
- Lordi. Il gruppo finlandese ha trionfato con Hard Rock Hallelujah nel 2006. Nel 2023 Käärijä ha sfiorato la vittoria classificandosi al secondo posto con Cha cha cha per la Finlandia.
- Verka Serduchka. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento con Dancing Lasha Tumbai nel 2007, il cantante ucraino è divenuto uno degli artisti più iconici di sempre dell’Eurovision Song Contest.
Oltre all’appuntamento milanese, l’Eurovision Live Tour farà tappa in altre città: da Londra a Stoccolma passando per Amburgo, Zurigo, Copenaghen e Parigi. Ecco il calendario completo dei concerti:
- 15 giugno, Londra
- 17 giugno, Amburgo
- 19 giugno, Milano
- 20 giugno, Zurigo
- 22 giugno, Anversa
- 23 giugno, Colonia
- 25 giugno, Copenaghen
- 27 giugno, Amsterdam
- 29 giugno, Parigi
- 2 luglio, Stoccolma
