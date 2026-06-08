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Tutti tranne te, il cast della commedia romantica con Sydney Sweeney stasera in tv. FOTO

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Sony Pictures via Webphoto

La pellicola di Will Gluck è stata una delle rom-com più apprezzate dal pubblico nel 2024 e nella stagione della sua uscita ha dato il via a un trend su TikTok che ha visto il revival di "Unwritten", hit di Natasha Bedingfield del 2004, presente in più di una scena. Con i suoi equivoci sentimentali e i paesaggi australiani da mozzafiato, il film, in tv in prima serata su Rai 1, è già un classico del suo genere

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