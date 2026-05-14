Introduzione

Finita la seconda semifinale (SEGUI IL LIVEBLOG - I LOOK DELLA SERATA) dell’Eurovision Song Contest. Nel corso della serata si sono esibiti 15 Paesi e fuori gara il Paese ospitante, l'Austria, e i due Paesi dei Big Five (quest’anno diventati Big Four a causa della rinuncia della Spagna che ha contestato così la partecipazione di Israele) già qualificati di diritto per la finale, rispettivamente Francia e Regno Unito. Sorprendente l'ucraina Leléka e poi Eva Marija (Lussemburgo), Veronica Fusaro (Svizzera), Atvara (Lettonia) e Delta Goodrem (Australia). COMMENTI E PAGELLE