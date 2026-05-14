Introduzione

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest si terrà giovedì 14 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. Nel corso della serata, con il commento italiano di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, si esibiranno in gara i restanti 15 Paesi e fuori gara il Paese ospitante, l'Austria, e i due restanti Paesi dei Big Five (quest’anno diventati Big Four a causa della rinuncia della Spagna, che ha contestato così la partecipazione di Israele) già qualificati di diritto per la finale, rispettivamente Francia e Regno Unito.