Introduzione
La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest si terrà giovedì 14 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. Nel corso della serata, con il commento italiano di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, si esibiranno in gara i restanti 15 Paesi e fuori gara il Paese ospitante, l'Austria, e i due restanti Paesi dei Big Five (quest’anno diventati Big Four a causa della rinuncia della Spagna, che ha contestato così la partecipazione di Israele) già qualificati di diritto per la finale, rispettivamente Francia e Regno Unito.
Quello che devi sapere
LA SCALETTA
Ecco la scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest in ordine di esibizione:
1) Bulgaria - Dara - Bangaranga
2) Azerbaigian - Jiva - Just Go
3) Romania - Alexandra Căpitănescu - Choke Me
4) Lussemburgo - Eva Marija - Mother Nature
5) Repubblica Ceca - Daniel Žižka - Crossroads
Francia - Monroe - Regarde!
6) Armenia - Simón - Paloma Rumba
7) Svizzera - Veronica Fusaro - Alice
8) Cipro - Antigoni - Jalla
Austria - Cosmó - Tanzschein
9) Lettonia - Atvara - Ēnā
10) Danimarca - Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
11) Australia - Delta Goodrem - Eclipse
12) Ucraina - Leléka - Ridnym
Regno Unito - Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei
13) Albania - Alis - Nân
14) Malta - Aidan - Bella
15) Norvegia - Jonas Lovv - Ya Ya Ya
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IL NUMERO DI VICTORIA SWAROVSKI E MICHAEL OSTROWSKI E JJ
La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest si aprirà con un numero affidato ai conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski sulle note del brano Wasted Love, con il quale il controtenore viennese JJ aveva vinto l’edizione 2025 a Basilea, in Svizzera. Lo stesso artista sarà protagonista durante l’interval act, la finestra di televoto dove presenterà il suo nuovo singolo.
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IL TELEVOTO E I 10 PAESI IN FINALE
Alla fine delle esibizioni della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest si aprirà il televoto, ma l’Italia non voterà. I conduttori annunceranno poi i 10 paesi qualificati per la finale di sabato 16 maggio.
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PRIMA SEMIFINALE, I 10 PAESI QUALIFICATI
Nella prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, andata in onda martedì 12 maggio, si sono già qualificati per la finale di sabato 16 maggio altri 10 Paesi:
- Grecia - Akylas - Ferto
- Finlandia - Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
- Belgio - ESSYLA - Dancing on the Ice
- Svezia - FELICIA - My System
- Moldavia - Satoshi - Viva, Moldova!
- Israele - Noam Bettan - Michelle
- Serbia - LAVINA - Kraj Mene
- Croazia - LELEK - Andromeda
- Lituania - Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
- Polonia - ALICJA - Pray
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PRIMA SEMIFINALE, APPLAUSI PER L'ITALIA CON SAL DA VINCI
Nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, andata in onda martedì 12 maggio, si sono esibiti fuori gara due dei Paesi Big Five, rispettivamente l’Italia con Sal Da Vinci nel brano Per sempre sì e la Germania con Sarah Engels nel brano Fire.
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