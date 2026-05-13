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Musica

Eurovision 2026, il coreografo Marcello Sacchetta: "Con Sal Da Vinci ballo o' sentimento"

Elena Pomè

Elena Pomè

Ha un idolo, Michael Jackson, e con un biglietto acquistato all'ultimo minuto dall'Italia era atterrato a Londra, dove aveva fatto per lui un provino. Il 12 maggio, sul palco dell'Eurovision Song Contest a Vienna, ha invece impersonato lo sposo protagonista del brano Per sempre sì, che ha varcato i confini nazionali anche grazie alla coreografia ideata insieme al fratello Mommo. Un regalo alle Olimpiadi della musica, dove hanno srotolato la bandiera dell'Italia, ma anche a sé stesso dopo 5 anni lontano dalle scene

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