Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'Eurovision 2026
Arrow-link
Arrow-link

Eurovision Song Contest 2026, la vincitrice è Dara della Bulgaria

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dara ha portato la Bulgaria sul gradino più alto del podio. Trionfa con la canzone Bangaranga. Secondo posto per Israele, sul podio anche la Romania. Solo il quinto posto per l'Italia con Per sempre si di Sal Da Vinci

Sabato 16 maggio Victoria Swarovski e Michael Ostrowski hanno condotto la scintillante finale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Dara, in gara con il brano Bangaranga, ha trionfato sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. Medaglia d'argento per Israele, terza posizione per la Romania. Sal Da Vinci ha chiuso al quinto posto.

Eurovision song contest 2026, prima vittoria per la bulgaria

Dopo tre anni di assenza dalla competizione canora, la Bulgaria ha messo a segno un grande ritorno. Dara, in gara con Bangaranga, ha alzato il trofeo al cielo grazie ai suoi 516 punti. Prima storica vittoria per la nazione. La cantante, classe 1998, ha convinto pubblico e giurie portandosi al primo posto della classifica finale.

 

Seconda posizione per Noam Bettan, in gara con il brano Michelle per Israele. Medaglia di bronzo alla Romania, rappresentata da Alexandra Căpitănescu con Choke Me. Subito fuori dal podio Delta Goodrem, in cerca di una vittoria per l’Australia con Eclipse. Solo il quinto posto per l'Italia con Per Sempre Sì di Sal Da Vinci.

 

Il palco della Wiener Stadthalle di Vienna ha regalato grandi emozioni con esibizioni spettacolari, coreografie strabilianti e tanto divertimento. Festa per i 70 anni del contest grazie alla presenza di numerosi ospiti: i Lordi, Verka Serduchka, Kristian Kostov, Erika Vikman, Miriana Conte, Ruslana, Max Mutzke e Alexander Rybak. Il dj Parov Stelar ha presentato il suo nuovo singolo. Ospite anche César Sampson, rappresentante austriaco nel 2018. Inoltre, apertura affidata alla voce di JJ, vincitore con il brano Wasted Love nel 2025.

 

Dara è una delle artiste più amate della scena pop del suo Paese. Nel corso degli anni la cantante ha conquistato con il pubblico con la sua voce riconoscibile e una forte presenza scenica. Tra i suoi lavori troviamo l'album Adhdara, uscito nel 2025. Ecco la classifica finale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest:

  1. Bulgaria – Dara con Bangaranga
  2. Israele – Noam Bettan con Michelle
  3. Romania – Alexandra Capitanescu con Choke me
  4. Australia – Delta Goodrem con Eclipse
  5. Italia – Sal Da Vinci con Per sempre sì
  6. Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen con Liekinheitin
  7. Danimarca – Soren Torpegaard Lund con For vi gar hjem
  8. Moldavia – Satoshi con Viva, Moldova!
  9. Ucraina – Lelèka con Ridnym
  10. Grecia – Akylas con Ferto
  11. Francia – Monroe con Regarde!
  12. Polonia – Alicja con Pray
  13. Albania – Alis con Nân
  14. Norvegia – Jonas Lovv con Ya ya ya
  15. Croazia – Lelek con Andromeda
  16. Cechia – Daniel Zizka con Crossroads
  17. Serbia – Lavina con Kraj mene
  18. Malta – Aidan con Bella
  19. Cipro – Antigoni con Jalla
  20. Svezia – Felicia con My System
  21. Belgio – Essyla con Dancing on the ice
  22. Lituania – Lion Ceccah con Sòlo quiero màs
  23. Germania – Sarah Engels con Fire
  24. Austria – Cosmò con Tanzschein
  25. Regno Unito – Look Mum No Computer con Eins, zwei, drei

Approfondimento

Eurovision Song Contest 2026, pagelle della finale.
FOTOGALLERY

©Getty

1/33
Musica

Eurovision 2026, i look e i momenti più belli della finale. FOTO

La Wiener Stadthalle ospita l'ultimo atto della 70esima edizione del Contest musicale più seguito al mondo. Venticinque paesi e altrettanti artisti pronti alla sfida che deciderà il vincitore. Victoria Swarovski e Michael Ostrowski portano avanti una notte di grande spettacolo con molti ospiti e momenti da ricordare. Sal Da Vinci si emoziona. Trionfa Dara, che regala alla Bulgaria una storica vittoria. Gli scatti più belli della serata  A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Eurovision Song Contest 2026, in corso la finale. DIRETTA

live Musica

Alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Sul palco venticinque nazioni. Sal Da...

Eurovision 2026, i look e i momenti più belli della finale. FOTO

Musica

La Wiener Stadthalle ospita l'ultimo atto della 70esima edizione del Contest musicale più...

25 foto

A Sal Da Vinci la laurea honoris causa dal Conservatorio di Benevento

Musica

I vertici dell'istituto conferiranno il diploma accademico all'artista il prossimo 30 giugno nel...

Conti cittadino onorario di Livorno si commuove pensando alla madre

Spettacolo

Il consiglio comunale di Livorno ha conferito la cittadinanza onoraria al conduttore televisivo...

Cannes 2026, è il giorno di Adam Driver, Bardem e Kristen Stewart

Cinema

La quinta giornata del Festival del cinema in Francia si conferma tra le più ricche di...

Spettacolo: Per te