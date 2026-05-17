Eurovision Song Contest 2026, la vincitrice è Dara della Bulgaria

Dara ha portato la Bulgaria sul gradino più alto del podio. Trionfa con la canzone Bangaranga. Secondo posto per Israele, sul podio anche la Romania. Solo il quinto posto per l'Italia con Per sempre si di Sal Da Vinci
Sabato 16 maggio Victoria Swarovski e Michael Ostrowski hanno condotto la scintillante finale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Dara, in gara con il brano Bangaranga, ha trionfato sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. Medaglia d'argento per Israele, terza posizione per la Romania. Sal Da Vinci ha chiuso al quinto posto.
Eurovision song contest 2026, prima vittoria per la bulgaria
Dopo tre anni di assenza dalla competizione canora, la Bulgaria ha messo a segno un grande ritorno. Dara, in gara con Bangaranga, ha alzato il trofeo al cielo grazie ai suoi 516 punti. Prima storica vittoria per la nazione. La cantante, classe 1998, ha convinto pubblico e giurie portandosi al primo posto della classifica finale.
Seconda posizione per Noam Bettan, in gara con il brano Michelle per Israele. Medaglia di bronzo alla Romania, rappresentata da Alexandra Căpitănescu con Choke Me. Subito fuori dal podio Delta Goodrem, in cerca di una vittoria per l’Australia con Eclipse. Solo il quinto posto per l'Italia con Per Sempre Sì di Sal Da Vinci.
Il palco della Wiener Stadthalle di Vienna ha regalato grandi emozioni con esibizioni spettacolari, coreografie strabilianti e tanto divertimento. Festa per i 70 anni del contest grazie alla presenza di numerosi ospiti: i Lordi, Verka Serduchka, Kristian Kostov, Erika Vikman, Miriana Conte, Ruslana, Max Mutzke e Alexander Rybak. Il dj Parov Stelar ha presentato il suo nuovo singolo. Ospite anche César Sampson, rappresentante austriaco nel 2018. Inoltre, apertura affidata alla voce di JJ, vincitore con il brano Wasted Love nel 2025.
Dara è una delle artiste più amate della scena pop del suo Paese. Nel corso degli anni la cantante ha conquistato con il pubblico con la sua voce riconoscibile e una forte presenza scenica. Tra i suoi lavori troviamo l'album Adhdara, uscito nel 2025. Ecco la classifica finale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest:
- Bulgaria – Dara con Bangaranga
- Israele – Noam Bettan con Michelle
- Romania – Alexandra Capitanescu con Choke me
- Australia – Delta Goodrem con Eclipse
- Italia – Sal Da Vinci con Per sempre sì
- Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen con Liekinheitin
- Danimarca – Soren Torpegaard Lund con For vi gar hjem
- Moldavia – Satoshi con Viva, Moldova!
- Ucraina – Lelèka con Ridnym
- Grecia – Akylas con Ferto
- Francia – Monroe con Regarde!
- Polonia – Alicja con Pray
- Albania – Alis con Nân
- Norvegia – Jonas Lovv con Ya ya ya
- Croazia – Lelek con Andromeda
- Cechia – Daniel Zizka con Crossroads
- Serbia – Lavina con Kraj mene
- Malta – Aidan con Bella
- Cipro – Antigoni con Jalla
- Svezia – Felicia con My System
- Belgio – Essyla con Dancing on the ice
- Lituania – Lion Ceccah con Sòlo quiero màs
- Germania – Sarah Engels con Fire
- Austria – Cosmò con Tanzschein
- Regno Unito – Look Mum No Computer con Eins, zwei, drei
Approfondimento
Eurovision Song Contest 2026, pagelle della finale.
©Getty
Eurovision 2026, i look e i momenti più belli della finale. FOTO
La Wiener Stadthalle ospita l'ultimo atto della 70esima edizione del Contest musicale più seguito al mondo. Venticinque paesi e altrettanti artisti pronti alla sfida che deciderà il vincitore. Victoria Swarovski e Michael Ostrowski portano avanti una notte di grande spettacolo con molti ospiti e momenti da ricordare. Sal Da Vinci si emoziona. Trionfa Dara, che regala alla Bulgaria una storica vittoria. Gli scatti più belli della serata A cura di Vittoria Romagnuolo