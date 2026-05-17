Eurovision Song Contest 2026, la vincitrice è Dara della Bulgaria

Sabato 16 maggio Victoria Swarovski e Michael Ostrowski hanno condotto la scintillante finale della 70esima edizione dell’ Eurovision Song Contest . Dara, in gara con il brano Bangaranga, ha trionfato sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. Medaglia d'argento per Israele, terza posizione per la Romania. Sal Da Vinci ha chiuso al quinto posto.

Eurovision song contest 2026, prima vittoria per la bulgaria

Dopo tre anni di assenza dalla competizione canora, la Bulgaria ha messo a segno un grande ritorno. Dara, in gara con Bangaranga, ha alzato il trofeo al cielo grazie ai suoi 516 punti. Prima storica vittoria per la nazione. La cantante, classe 1998, ha convinto pubblico e giurie portandosi al primo posto della classifica finale.

Seconda posizione per Noam Bettan, in gara con il brano Michelle per Israele. Medaglia di bronzo alla Romania, rappresentata da Alexandra Căpitănescu con Choke Me. Subito fuori dal podio Delta Goodrem, in cerca di una vittoria per l’Australia con Eclipse. Solo il quinto posto per l'Italia con Per Sempre Sì di Sal Da Vinci.

Il palco della Wiener Stadthalle di Vienna ha regalato grandi emozioni con esibizioni spettacolari, coreografie strabilianti e tanto divertimento. Festa per i 70 anni del contest grazie alla presenza di numerosi ospiti: i Lordi, Verka Serduchka, Kristian Kostov, Erika Vikman, Miriana Conte, Ruslana, Max Mutzke e Alexander Rybak. Il dj Parov Stelar ha presentato il suo nuovo singolo. Ospite anche César Sampson, rappresentante austriaco nel 2018. Inoltre, apertura affidata alla voce di JJ, vincitore con il brano Wasted Love nel 2025.

Dara è una delle artiste più amate della scena pop del suo Paese. Nel corso degli anni la cantante ha conquistato con il pubblico con la sua voce riconoscibile e una forte presenza scenica. Tra i suoi lavori troviamo l'album Adhdara, uscito nel 2025. Ecco la classifica finale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest:

Bulgaria – Dara con Bangaranga Israele – Noam Bettan con Michelle Romania – Alexandra Capitanescu con Choke me Australia – Delta Goodrem con Eclipse Italia – Sal Da Vinci con Per sempre sì Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen con Liekinheitin Danimarca – Soren Torpegaard Lund con For vi gar hjem Moldavia – Satoshi con Viva, Moldova! Ucraina – Lelèka con Ridnym Grecia – Akylas con Ferto Francia – Monroe con Regarde! Polonia – Alicja con Pray Albania – Alis con Nân Norvegia – Jonas Lovv con Ya ya ya Croazia – Lelek con Andromeda Cechia – Daniel Zizka con Crossroads Serbia – Lavina con Kraj mene Malta – Aidan con Bella Cipro – Antigoni con Jalla Svezia – Felicia con My System Belgio – Essyla con Dancing on the ice Lituania – Lion Ceccah con Sòlo quiero màs Germania – Sarah Engels con Fire Austria – Cosmò con Tanzschein Regno Unito – Look Mum No Computer con Eins, zwei, drei