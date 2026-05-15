Sal Da Vinci pubblica un’anteprima del nuovo singolo Poesia

Sulle pagine social dell'artista è arrivato un assaggio inatteso che ha immediatamente acceso l’attenzione del pubblico: “Un piccolo spoiler di Poesia!”. Il messaggio, pubblicato mentre il cantante si prepara alla finalissima dell’Eurovision prevista per sabato 16 maggio, ha segnato la comparsa di una prima anticipazione del suo nuovo brano, trasformando l’attesa in curiosità crescente attorno al progetto discografico

Sulle pagine social di Sal Da Vinci è arrivato un assaggio inatteso che ha immediatamente acceso l’attenzione del pubblico: “Un piccolo spoiler di Poesia!”. Il messaggio, pubblicato mentre l’artista si prepara alla finalissima dell’Eurovision prevista per sabato 16 maggio 2026, ha segnato la comparsa di una prima anticipazione del suo nuovo brano, trasformando l’attesa in curiosità crescente attorno al progetto discografico. In fondo a questo articolo potete guardare il breve video condiviso nelle scorse ore dall'account ufficiale di Instagram di Sal Da Vinci.

Tra Eurovision e nuova musica: la fase più esposta di Sal Da Vinci L’artista, impegnato in questi giorni sul palco europeo, continua a vivere una fase di forte esposizione internazionale. Il 14 maggio 2026, mentre l’attenzione resta concentrata sulla sua partecipazione all’Eurovision, Sal Da Vinci ha scelto di affiancare alla dimensione competitiva anche un annuncio musicale: la presentazione del nuovo singolo Poesia. Il brano uscirà il 29 maggio e farà parte di un nuovo album. L’annuncio è stato diffuso tramite un reel (che potete guardare in fondo all'articolo), elemento che ha contribuito a moltiplicarne rapidamente la circolazione tra i fan. Approfondimento Eurovision, Marcello Sacchetta: "Con Sal Da Vinci ballo 'o sentimento"

Un percorso in crescita tra successi e popolarità Il percorso di Sal Da Vinci dopo la recente affermazione al Festival di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision è in continua ascesa. Un'ascesa che è da ricondurre già al 2024, anno in cui uscì Rossetto e caffè, brano che ha segnato un punto di svolta nella sua popolarità, consolidando un seguito sempre più ampio. Da quel momento, la sua figura artistica è diventata quella di un interprete capace di intercettare pubblici differenti, con una risonanza che ha attraversato Napoli e non solo, fino a raggiungere una dimensione nazionale e internazionale. Approfondimento Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest con Per sempre sì

Poesia, la bachata partenopea e l’immaginario del ballo Il nuovo progetto discografico si presenta come una bachata in chiave napoletana, elemento che ha immediatamente definito l’identità del singolo Poesia. L’uscita del brano è fissata per il 29 maggio 2026 e, secondo le anticipazioni, sarà incluso nel prossimo album dell’artista. Le immagini del reel che accompagna il pezzo si concentrano su un immaginario legato al ballo di coppia e alle atmosfere da pista, con un’attenzione particolare a un pubblico senior, over 40 potremmo dire. In questa prospettiva, il riferimento alla bachata diventa centrale: un genere che si intreccia con la melodia napoletana e con una componente sensuale esplicita, pensata per accompagnare momenti di socialità e intrattenimento. Approfondimento Sal Da Vinci annuncia il nuovo album Per sempre sì

Tra social, TikTok e nuove dinamiche di fruizione Il passaggio dalla precedente produzione musicale a Poesia è da leggere anche attraverso il cambio di coreografia e linguaggio social. Le dinamiche legate a TikTok e ai contenuti virali, già presenti con Per sempre sì, sono parte integrante del percorso artistico recente di Sal Da Vinci. In questo contesto, si potrebbero immaginare nuove coreografie legate alla bachata, con una possibile diffusione tra utenti e comunità social interessate ai balli di coppia, un po' come è accaduto con il suo successo sanremese Per sempre sì. L’attenzione si sposta in questo caso su una fruizione che non riguarda soltanto l’ascolto, ma anche la performance e la riproduzione dei movimenti associati al brano. Approfondimento Sal Da Vinci: "Per la salute di mio figlio ero pronto a smettere"

Un posizionamento musicale sui generis Sal Da Vinci si colloca così in una traiettoria artistica che non sembra inseguire le tendenze dominanti degli ultimi anni. La scelta della bachata partenopea si rivela come una direzione autonoma, orientata verso un pubblico specifico e verso contesti di ascolto differenti rispetto ai grandi eventi live come palazzetti e stadi. Il nome di Sal Da Vinci è già radicato in diversi contesti. Napoli resta il punto di partenza simbolico, tra Via Toledo, Piazza del Plebiscito e i Quartieri Spagnoli, ma la sua eco si estende oltre i confini cittadini. L’artista è ormai una figura apprezzata sia in Europa sia in Italia, con una ricezione che alterna entusiasmo e atteggiamenti più critici. Tuttavia, i numeri dello streaming e la risposta del pubblico nei live sono elementi che testimoniano un consenso diffuso e concreto. Approfondimento Stories, "Sal Da Vinci - Il palco della vita". VIDEO