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Sal Da Vinci: "Per la salute di mio figlio ero pronto a smettere"

Omar Schillaci

Omar Schillaci
©Getty

Dalla vittoria di Sanremo alla prossima partecipazione all'Eurovision, dal teatro alla musica, che non si sono mai realmente separati, dal rapporto col padre a quello con la moglie, fino ai talenti segreti e alle difficoltà affrontate durante la gavetta

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