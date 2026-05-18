Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

A Gerry Scotti la laurea magistrale honoris causa in Comunicazione

Spettacolo

La proposta di conferimento - spiega una nota dell'Università - è nata nell'ambito del Disuit, il Dipartimento di Scienze umane e dell'innovazione per il territorio, che ha voluto riconoscere il contributo del noto presentatore al mondo della comunicazione, della televisione e del linguaggio popolare italiano

L'Università degli Studi dell'Insubria conferirà la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione a Gerry Scotti. La cerimonia si terrà lunedì 15 giugno alle ore 17 nell'Aula Magna del Rettorato. Gerry Scotti, all'anagrafe Virginio, nato in provincia di Pavia nel 1956, con oltre quarant'anni di carriera tra radio e tv è uno dei conduttori più amati dal pubblico, grazie a programmi di grande successo e ad uno stile comunicativo empatico e capace di parlare a generazioni diverse. 

Le motivazioni

La proposta di conferimento - spiega una nota dell'Università - è nata nell'ambito del Disuit, il Dipartimento di Scienze umane e dell'innovazione per il territorio, che ha voluto riconoscere il contributo di Gerry Scotti al mondo della comunicazione, della televisione e del linguaggio popolare italiano. La delibera, secondo l'iter consueto, è stata approvata dal Senato accademico e dalla ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, che sarà presente all'evento. La cerimonia prevede i saluti istituzionali della Rettrice Maria Pierro, la lettura del dispositivo di conferimento da parte della direttrice del Disuit Paola Biavaschi, la laudatio affidata a Giulio Facchetti, professore ordinario di Glottologia e linguistica, quindi la Lectio magistralis di Gerry Scotti e la proclamazione con il conferimento del diploma di Laurea honoris causa. "Gerry Scotti ha saputo combinare tradizione e innovazione, cultura popolare e linguaggi mediatici complessi, professionalità e spontaneità, imponendosi come figura di riferimento in grado di trasmettere conoscenza, intrattenimento e valori culturali attraverso il mezzo televisivo", si legge nell'istanza di conferimento firmata dal professor Giulio Facchetti.

Approfondimento

Gerry Scotti si scusa per la battuta sugli insegnanti di sostegno

Spettacolo: Ultime notizie

Cannes 2026, i look sul red carpet di domenica 17 maggio. FOTO

Cinema

La serata di ieri ha trasformato il tappeto rosso del Palais des Festivals in una passerella di...

18 foto

Cannes, Barbra Streisand non ritirerà la Palma d'Oro onoraria

Cinema

Il 23 maggio, durante la cerimonia di chiusura, il Festival di Cannes renderà comunque...

Maccio Capatonda ospite a Stories, stasera alle 21 su Sky TG24

Spettacolo

L'artista si racconta al vicedirettore di Sky Tg24 Omar Schillaci nella nuova puntata del ciclo...

Le cose non dette, stasera su Sky il film di Gabriele Muccino

Cinema

Tratto dal romanzo “Siracusa” di Delia Ephron (Fazi Editore) e scritto dallo stesso Gabriele...

Carolina Bubbico, album Vocàlia: "Lo strumento voce è collettività"

Fabrizio Basso

Spettacolo: Per te