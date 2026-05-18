A Gerry Scotti la laurea magistrale honoris causa in Comunicazione

L'Università degli Studi dell'Insubria conferirà la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione a Gerry Scotti. La cerimonia si terrà lunedì 15 giugno alle ore 17 nell'Aula Magna del Rettorato. Gerry Scotti, all'anagrafe Virginio, nato in provincia di Pavia nel 1956, con oltre quarant'anni di carriera tra radio e tv è uno dei conduttori più amati dal pubblico, grazie a programmi di grande successo e ad uno stile comunicativo empatico e capace di parlare a generazioni diverse.

Le motivazioni

La proposta di conferimento - spiega una nota dell'Università - è nata nell'ambito del Disuit, il Dipartimento di Scienze umane e dell'innovazione per il territorio, che ha voluto riconoscere il contributo di Gerry Scotti al mondo della comunicazione, della televisione e del linguaggio popolare italiano. La delibera, secondo l'iter consueto, è stata approvata dal Senato accademico e dalla ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, che sarà presente all'evento. La cerimonia prevede i saluti istituzionali della Rettrice Maria Pierro, la lettura del dispositivo di conferimento da parte della direttrice del Disuit Paola Biavaschi, la laudatio affidata a Giulio Facchetti, professore ordinario di Glottologia e linguistica, quindi la Lectio magistralis di Gerry Scotti e la proclamazione con il conferimento del diploma di Laurea honoris causa. "Gerry Scotti ha saputo combinare tradizione e innovazione, cultura popolare e linguaggi mediatici complessi, professionalità e spontaneità, imponendosi come figura di riferimento in grado di trasmettere conoscenza, intrattenimento e valori culturali attraverso il mezzo televisivo", si legge nell'istanza di conferimento firmata dal professor Giulio Facchetti.