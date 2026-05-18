La notizia è emersa durante il Festival di Cannes 2026, dove l'attore ha confermato di aver già terminato le riprese

Il suo ruolo nella pellicola è descritto come secondario , ma il semplice fatto di figurare nel cast di un franchise di questa portata rappresenta un segnale chiaro: Franco sta cercando di ricostruire la sua presenza nel cinema commerciale, dopo anni trascorsi principalmente tra produzioni europee e indipendenti.

Interpellato sulla data di uscita, ha dichiarato che il film non sarà pronto per l'estate 2026 , ma prevede un lancio entro la fine dell'anno o nella primavera-estate del 2027.

La conferma è arrivata direttamente dall'attore durante il Festival di Cannes 2026 , dove Franco ha rivelato di aver appena terminato le riprese di un "grande film di studio", poi identificato come John Rambo.

Per James Franco - che aveva di fatto abbandonato le produzioni hollywoodiane di grande scala - si tratta di un ritorno significativo. L'ultima volta che ha recitato in un film di studio era stato nel 2019, con la conclusione della serie HBO The Deuce - La via del porno.

Un prequel che riporta Rambo alle origini

Il film, diretto da Jalmari Helander, racconterà la giovinezza di John Rambo come soldato impegnato nella giungla, prima che diventi il veterano indurito che il pubblico ha conosciuto nel franchise originale. Al centro della storia c'è Noah Centineo nel ruolo del protagonista, mentre David Harbour interpreta il Maggiore Trautman, ufficiale superiore di Rambo.

La sceneggiatura è firmata da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, e il progetto è prodotto da Lionsgate insieme a Millennium Media, Templeton Media e AGBO. Tra i produttori esecutivi figurano anche Anthony e Joe Russo, già noti per il loro lavoro nel Marvel Cinematic Universe. Le riprese si sono tenute in Thailandia.

Per quanto riguarda il passato di Franco, l'attore aveva affrontato nel 2018 accuse di comportamenti inappropriati legate alla sua scuola di recitazione. Nel 2021 aveva raggiunto un accordo extragiudiziale con le parti coinvolte per oltre due milioni di dollari, pur continuando a negare le accuse specifiche. A Cannes, ha detto di voler semplicemente andare avanti cercando di condurre una vita positiva.