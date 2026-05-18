Chi è Tom Francis, l'attore candidato per il ruolo di James Bond

Secondo Variety l'attore britannico che si è distinto sui palcoscenici dei teatri più prestigiosi di Londra e Broadway ha sostenuto il provino per l'ambito ruolo dell'agente 007. Alle ricerche sta contribuendo la casting director de "Il Trono di Spade" Nina Gold
I provini che condurranno alla nomina del prossimo James Bond sul grande schermo sono entrati nel vivo e da diversi giorni la ricerca è nuovamente un argomento caldo tra i fan dei film della saga e gli addetti ai favori.
In assenza di notizie ufficiali da parte della produzione, che ha aggiornato con un breve comunicato il pubblico sullo stato dei lavori, non resta che raccogliere indiscrezioni.
L'autorevole Variety ha rivelato in esclusiva che Tom Francis ha sostenuto uno dei provini.
L'attore britannico è una stella nascente dello spettacolo internazionale e proprio perché è ancora poco noto al pubblico del grande e piccolo schermo, potrebbe essere un candidato interessante, capace di sbaragliare la concorrenza dei più grandi nomi di Hollywood.
Tom Francis, spunta il primo nome a sopresa nel casting
Nel toto-James Bond, operazione avviata da anni sui media di settore, entra un nuovo candidato, l'attore britannico Tom Francis che, fino a questo momento, non era comparso nelle numerose liste di pretendenti al ruolo spuntate online e molto commentate dal pubblico.
Si era parlato (e molto) di Aaron Taylor-Johnson (anche nominato ambassador di Omega, il brand di orologeria preferito dall'agente 007, indizio che aveva fatto ben sperare i fan dell'attore), poi - a turno - di Callum Turner e anche di Jacob Elordi, vero golden boy di Hollywood anche candidato all'Oscar, ma la ricerca per il nuovo interprete dei film della iconica saga, appena entrata nel vivo, è apertissima e può ancora riservare parecchie sorprese.
Tom Francis è il primo nome inaspettato a spuntare dal casting targato Amazon MGM Studios, dal quale, ovviamente, non sono arrivati commenti alle rivelazioni di Variety.
Alle operazioni si è unita ufficialmente anche Nina Gold, casting director britannica che vanta scelte e produzioni di successo nel curriculum, dalle serie The Crown e Game of Thrones, al film recente Hamnet.
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La carriera di Francis, star emergente e premiata del palcoscenico
Tom Francis non è un volto troppo noto del cinema e della tv. I suoi credits, al momento, si limitano a una partecipazione nel film Jay Kelly, al fianco di George Clooney e Adam Sandler, e a qualche episodio dell'ultima stagione della serie Netflix You.
Per il resto, il britannico classe 1999 ha lavorato principalmente a teatro dove si è distinto tra i migliori interpreti delle ultime due stagioni.
Scritturato per il revival del musical Sunset Boulevard di Andrew Lloyd Webber (parte che nel leggendario film al cinema era di William Holden) ha ottenuto nel 2024 il premio Lawrence Olivier e per lo stesso ruolo è stato candidato al Tony Award, il massimo riconoscimento nel panorama degli spettacoli teatrali.
Teatro a parte, tra i prossimi film in uscita, per ora c'è solo The Mosquito Bowl, dramma sportivo di Peter Berg, che vede nel cast anche Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård.
Secondo gli Studi Amazon MGM il prossimo Bond sarà ancora maschio e bianco e conserverà tutte le caratteristiche british che hanno reso unico il personaggio nato sulla carta dalla penna di Ian Fleming.
Gli Studios hanno chiarito, nelle molte interviste rilasciate nel corso degli anni seguiti alla fine dell'era Daniel Craig, che la nuova star della saga doveva essere anche piuttosto giovane, in modo da potersi garantire la possibilità di stare sotto contratto per ben più di un film.
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