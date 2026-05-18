Chi è Tom Francis, l'attore candidato per il ruolo di James Bond

Secondo Variety l'attore britannico che si è distinto sui palcoscenici dei teatri più prestigiosi di Londra e Broadway ha sostenuto il provino per l'ambito ruolo dell'agente 007. Alle ricerche sta contribuendo la casting director de "Il Trono di Spade" Nina Gold

I provini che condurranno alla nomina del prossimo James Bond sul grande schermo sono entrati nel vivo e da diversi giorni la ricerca è nuovamente un argomento caldo tra i fan dei film della saga e gli addetti ai favori.

In assenza di notizie ufficiali da parte della produzione, che ha aggiornato con un breve comunicato il pubblico sullo stato dei lavori, non resta che raccogliere indiscrezioni.

L'autorevole Variety ha rivelato in esclusiva che Tom Francis ha sostenuto uno dei provini.

L'attore britannico è una stella nascente dello spettacolo internazionale e proprio perché è ancora poco noto al pubblico del grande e piccolo schermo, potrebbe essere un candidato interessante, capace di sbaragliare la concorrenza dei più grandi nomi di Hollywood.

Tom Francis, spunta il primo nome a sopresa nel casting Nel toto-James Bond, operazione avviata da anni sui media di settore, entra un nuovo candidato, l'attore britannico Tom Francis che, fino a questo momento, non era comparso nelle numerose liste di pretendenti al ruolo spuntate online e molto commentate dal pubblico.

Si era parlato (e molto) di Aaron Taylor-Johnson (anche nominato ambassador di Omega, il brand di orologeria preferito dall'agente 007, indizio che aveva fatto ben sperare i fan dell'attore), poi - a turno - di Callum Turner e anche di Jacob Elordi, vero golden boy di Hollywood anche candidato all'Oscar, ma la ricerca per il nuovo interprete dei film della iconica saga, appena entrata nel vivo, è apertissima e può ancora riservare parecchie sorprese.

Tom Francis è il primo nome inaspettato a spuntare dal casting targato Amazon MGM Studios, dal quale, ovviamente, non sono arrivati commenti alle rivelazioni di Variety.

Alle operazioni si è unita ufficialmente anche Nina Gold, casting director britannica che vanta scelte e produzioni di successo nel curriculum, dalle serie The Crown e Game of Thrones, al film recente Hamnet. Leggi anche 007, il referendum di Jeff Bezos per scegliere il nuovo James Bond