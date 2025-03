Come riporta il Daily Mail, tra le speculazioni su un'eventuale evoluzione del personaggio dell'agente 007 si levano le voci degli insider e i documenti dello studio, secondo i quali "la spia non cambierà genere o nazionalità”. Anche Pierce Brosnan, quattro volte volto della celebre spia, concorda

James Bond, che ora si trova sotto il controllo creativo di Amazon MGM Studios, rimarrà un uomo e britannico (o del Commonwealth). Come riporta il Daily Mail, dopo le speculazioni su un’eventuale evoluzione del personaggio di 007, è infatti circolato un promemoria interno allo studio “che stabilisce che la spia non cambierà genere o nazionalità”. James Bond è apparso per la prima volta sul grande schermo nel film Agente 007 – Licenza di uccidere, prodotto da Albert “Cubby” Broccoli. La figlia Barbara Broccoli e il figliastro Michael G. Wilson hanno poi guidato il franchise negli ultimi 30 anni, e l’ultima avventura della spia è stata No Time to Die del 2021 con Daniel Craig. Ora Amazon MGM Studios ha acquisito la proprietà intellettuale di 007. “Ci sono state così tante voci errate sul futuro di Bond”, ha rivelato un insider. “Amazon si impegna a mantenere vivo lo spirito di Bond e ciò significa che deve essere britannico o del Commonwealth, e deve essere maschio”.