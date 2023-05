Pierce Brosnan compie 70 anni, i suoi film più famosi. FOTO

Nato il 16 maggio 1953 a Drogheda, in Irlanda, dal 2004 ha anche la cittadinanza Usa. Considerato uno degli attori più affascinanti di Hollywood, ha iniziato la sua carriera in tv per poi passare al cinema. Ha all’attivo molte pellicole famose che gli hanno fatto guadagnare una stella sulla Walk of Fame, ma l’apice del successo l’ha raggiunto interpretando il celebre 007 per quattro volte. Da Mrs. Doubtfire a Mamma Mia! fino a Black Adam: per festeggiare il compleanno, ecco alcuni dei suoi lavori più importanti