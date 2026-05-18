Il conduttore aveva condiviso su Facebook la notizia delle presunte gravi condizioni di salute del Molleggiato. Dopo le smentite ufficiali della moglie e dell'ufficio stampa del cantante, Claudio Lippi ha spiegato a Fanpage.it le ragioni del suo gesto: "Mi hanno mandato un messaggio soggetti affidabili che avevano sentito dare questa comunicazione. Ovvio che l’augurio sia che si tratti di un Fake, ma sta diventando molto grave che si conceda questo dilagare di notizie che non si sa mai se siano vere o false"

“Smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per check-up di routine”. Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, 88 anni, ha messo fine così, con una dichiarazione all’agenzia di stampa LaPresse, alle voci circolate nelle ultime ore in rete sulle presunte gravi condizioni di salute del Molleggiato. “Sta benissimo, siamo a casa e la cosa che gira sul web è assolutamente falsa”. Alle parole dell’attrice si è aggiunta anche la dichiarazione ufficiale dell’ufficio stampa del Clan all’agenzia di stampa Adnkronos: “Celentano sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia”. La vicenda aveva avuto inizio nella serata di domenica 17 maggio, quando il conduttore Claudio Lippi aveva pubblicato sul suo profilo Facebook un lungo messaggio su un presunto ricovero di Celentano, notizia che, secondo lui, avrebbe diffuso per prima Rosalinda, la figlia del cantante. “Ho conosciuto Adriano Celentano nel 1964, mi accompagnò a casa sua al Villaggio dei giornalisti a Milano. Non riuscii a parlare, non mi uscivano le parole dalla gola tanta era l’emozione. Mi soprannominò: “Stambecco” e non seppi mai il perché”, aveva scritto. Poi, aveva sollevato la preoccupazione dei fan: “Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute. So che ha un’età avanzata ma non si pensa mai che c’è una fine per tutti e dimentichi il fattore anagrafico. Non resta che attendere il miracolo. Non mollare Adriano. Ti prego! Sono vicino a Claudia ed ai figli. “Stambecco” ti aspetta”. In un successivo commento, Lippi aveva infine aggiunto di avere “le lacrime agli occhi”.

CLAUDIO LIPPI SI DIFENDE SULLA FAKE NEWS In seguito, Claudio Lippi ha spiegato a Fanpage.it la ragione della diffusione della fake news su Celentano: "Mi hanno mandato un messaggio soggetti affidabili che avevano sentito dare questa comunicazione. Dato l’affetto che mi lega ad Adriano ho solo riportato quanto mi era stato comunicato”. Ha poi precisato: “Non è nel mio DNA dare notizie che non abbia verificato personalmente. Ovvio che l’augurio sia che si tratti di un fake, ma sta diventando molto grave che si conceda questo dilagare di notizie che non si sa mai se siano vere o false. Mi auguro con tutto il cuore sia falso e lancio un anatema contro tutti coloro che passano il loro tempo a diffondere notizie false”. Il conduttore ha poi auspicato un maggiore controllo delle informazioni sui social: “Si provveda per registrare tutti coloro che usano i social con l’invio di un documento di identità o un recapito telefonico, in modo da poter rintracciare la veridicità di chi scrive e che se ne prenda la responsabilità”. Ha infine deplorato il “mondo impazzito” che, secondo lui, risulta sempre più “abbandonato a chi si sente frustrato e perde la ragione spesso rimanendo anonimo”. Approfondimento Adriano Celentano al presunto figlio segreto: "Sono tuo nonno"