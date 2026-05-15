Non c'è nessuna scadenza per la comunicazione di ulteriori dettagli sul prossimo film di James Bond, un progetto su cui gli Studi Amazon, che hanno acquisto i diritti a lavorare sulla iconica saga nel 2025, sono già parecchio attivi da tempo ma il pubblico, gli addetti ai lavori e i fan del franchise sanno che l'attesa potrebbe finire da un momento all'altro. Con un comunicato gli Amazon MGM Studios hanno chiarito che il casting e i provini sono inziati e che "ulteriori notizie" saranno condivise "non appena sarà il momento giusto” . Si fa sul serio, dunque, specie da quando, conferma Variety , è salita a bordo Nina Gold , casting director britannica con alle spalle prodotti (e casting) di successo, dalla serie Il Trono di Spade a The Crown - la cui forza stava proprio nel casting sempre azzeccatissimo degli interpreti dei reali inglesi - a Hamnet, pellicola protagonista dei recenti Oscar, di cui uno proprio dalla protagonista femminile Jessie Buckley.

I (molti) candidati e i favoriti

L'annuncio degli Studi che produrranno il prossimo film di James Bond è stato preso d'assalto dai fan che hanno rilanciato, attraverso i commenti, le proprie preferenze per il prossimo interprete dell'agente con la licenza di uccidere.

In pole position ci sono sempre gli attori più nominati nelle ultime stagioni, da Callum Turner a Aaron Taylor-Johnson, col secondo più conosciuto e con più sostenitori (tra cui uno che ha un glorioso passato nella saga, Pierce Brosnan, che ha detto pubblicamente di preferire la star vincitrice del Globe come successore di Craig).

Poi c'è l'ipotesi Jacob Elordi, che ha l'età e la fisicità giusta per il ruolo.

Insomma, la rosa dei candidati, che negli ultimi due anni si è estesa a oltre trenta nomi, si è ridotta da quando i produttori hanno ribadito la volontà di arruolare un inteprete maschio, bianco e che porti avanti e caratteristiche british dell'agente nato dalla penna di Ian Fleming.

Non sarà dunque una donna, il prossimo 007 e le premesse accorciano la lista dei candidati.

Altro requisito: il nuovo James Bond dovrà essere abbastanza giovane da garantirsi un decennio o più di presenza sul grande schermo. Per qualche candidato, che pure avrebbe le carte in regola e il fascino per diventare la prossima star d'azione, potrebbe essere già tardi.