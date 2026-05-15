Gli Studi Amazon MGM hanno confermato ufficialmente l'inizio dei provini per trovare il nuovo agente 007. Alla ricerca si è unita Nina Gold, la casting director britannica che ha lavorato a titoli di successo, dalla serie "Game of Thrones" al film "Hamnet"
I lavori per il prossimo film della saga delle avventure dell'agente 007 entrano nel vivo, a distanza di diverso tempo dalla conferma del nome del regista, che sarà l'autore dei film della trilogia di Dune, Denis Villeneuve, e di Steven Knight alla sceneggiatura.
Mancano ancora comunque molti elementi da definire, primo fra tutti, il volto del protagonista, il successore di Daniel Craig di cui la stampa di settore discute da alcuni anni, ruolo ambitissimo, che garantirà al nuovo interprete di James Bond diversi anni di lavoro in virtù di un contratto che lo legherà alla saga per più di un film.
Gli Studios hanno annunciato in un comunicato, diffuso anche via social media, che la ricerca del nuovo 007 non può attendere ed è, anzi, già iniziata, i fan possono stare tranquilli.
I provini sono inziati ufficialmente
Non c'è nessuna scadenza per la comunicazione di ulteriori dettagli sul prossimo film di James Bond, un progetto su cui gli Studi Amazon, che hanno acquisto i diritti a lavorare sulla iconica saga nel 2025, sono già parecchio attivi da tempo ma il pubblico, gli addetti ai lavori e i fan del franchise sanno che l'attesa potrebbe finire da un momento all'altro.
Con un comunicato gli Amazon MGM Studios hanno chiarito che il casting e i provini sono inziati e che "ulteriori notizie" saranno condivise "non appena sarà il momento giusto”.
Si fa sul serio, dunque, specie da quando, conferma Variety, è salita a bordo Nina Gold, casting director britannica con alle spalle prodotti (e casting) di successo, dalla serie Il Trono di Spade a The Crown - la cui forza stava proprio nel casting sempre azzeccatissimo degli interpreti dei reali inglesi - a Hamnet, pellicola protagonista dei recenti Oscar, di cui uno proprio dalla protagonista femminile Jessie Buckley.
Leggi anche
James Bond, Pierce Brosnan su possibile ritorno: "Sarebbe divertente"
I (molti) candidati e i favoriti
L'annuncio degli Studi che produrranno il prossimo film di James Bond è stato preso d'assalto dai fan che hanno rilanciato, attraverso i commenti, le proprie preferenze per il prossimo interprete dell'agente con la licenza di uccidere.
In pole position ci sono sempre gli attori più nominati nelle ultime stagioni, da Callum Turner a Aaron Taylor-Johnson, col secondo più conosciuto e con più sostenitori (tra cui uno che ha un glorioso passato nella saga, Pierce Brosnan, che ha detto pubblicamente di preferire la star vincitrice del Globe come successore di Craig).
Poi c'è l'ipotesi Jacob Elordi, che ha l'età e la fisicità giusta per il ruolo.
Insomma, la rosa dei candidati, che negli ultimi due anni si è estesa a oltre trenta nomi, si è ridotta da quando i produttori hanno ribadito la volontà di arruolare un inteprete maschio, bianco e che porti avanti e caratteristiche british dell'agente nato dalla penna di Ian Fleming.
Non sarà dunque una donna, il prossimo 007 e le premesse accorciano la lista dei candidati.
Altro requisito: il nuovo James Bond dovrà essere abbastanza giovane da garantirsi un decennio o più di presenza sul grande schermo. Per qualche candidato, che pure avrebbe le carte in regola e il fascino per diventare la prossima star d'azione, potrebbe essere già tardi.
Leggi anche
Aaron Taylor-Johnson testimonial Omega. Sarà il prossimo Bond?
©Ansa
Bond 26, attori della shortlist per interpretare il prossimo 007. FOTO
Il futuro di James Bond si avvicina a una svolta decisiva con l’arrivo di Bond 26, il primo film della saga realizzato sotto l’egida di Amazon MGM Studios. Dopo l’addio di Daniel Craig, il ruolo dell’iconico Agente 007 è diventato oggetto di una lunga e movimentata ricerca. La nuova shortlist sembra ora concentrarsi su nomi freschi e inediti rispetto ai candidati storici. Secondo Variety, la selezione si sarebbe ristretta a tre attori che incarnano una nuova visione per la saga A cura di Camilla Sernagiotto