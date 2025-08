James Bond, sarà Steven Knight lo sceneggiatore del nuovo capitolo

Sarà Steven Knight a firmare il copione del prossimo film di James Bond. La conferma è arrivata da Amazon MGM Studios, che affida al creatore di Peaky Blinders la scrittura del ventiseiesimo capitolo della saga. È una scelta che segna un passaggio di consegne simbolico: per la prima volta, l’intera produzione dell’agente 007 è sotto il controllo del colosso fondato da Jeff Bezos, che ha acquisito i diritti creativi da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson per circa un miliardo di dollari. L’uscita del film è prevista non prima del 2028, come riportato da Variety.