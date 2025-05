Omega, Aaron Taylor-Johnson è testimonial. Sarà il nuovo James Bond?

Già indicato come nome in cima alla lista dei possibili candidati all''iconico ruolo sul grande schermo, l'attore britannico è ora portavoce del marchio di orologi di lusso preferito dall'agente al servizio di Sua Maestà. Indizio o semplice coincidenza?

Non sappiamo quanto manca all'annuncio del prossimo James Bond, una decisione da cui dipende il futuro dell'intero franchise cinematografico, né sappiamo se il nuovo interprete dell'agente 007 sia stato effettivamente già scelto ai piani alti ma la discussione sull'identità dell'attore che prenderà il posto di Daniel Craig si è riaccesa nei giorni scorsi con la presentazione di Omega al pubblico di Aaron Taylor-Johnson come nuovo testimonial del marchio.

Cosa c'entra la Maison di orologeria con la star britannica di 28 anni dopo? Se siete fan della saga di film di Bond la risposta è semplice e la notizia del nuovo contratto di Taylor-Johnson vi avrà già fatto drizzare le antenne. Omega e James Bond sono legati da lungo tempo, precisamente da trent'anni e il fatto che il brand abbia scelto come volto proprio uno dei favoriti al ruolo di 007 per molti non può essere che l'indizio di un annuncio imminente sul fronte cinematografico.



Un orologio come indizio? Da Cillian Murphy a Tom Hardy, passando per Lucien Laviscount e Robert Pattinson, pochi nomi della folta rosa di pretendenti al ruolo di Bond sono emersi tante volte come quello di Aaron Taylor-Johnson, che è il candidato preferito anche di Pierce Brosnan, indimenticabile interprete dell'agente segreto tra gli anni Novanta e l'inizio del Duemila.

Per Brosnan il trentaquattrenne britannico avrebbe "“il talento, il carisma e le capacità per interpretare Bond”. Se a questo aggiungiamo anche l'orologio giusto, a marchio Omega, il gioco sembrerebbe essere fatto.

Il condizionale è d'obbligo quando si tratta, forse, del ruolo cinemagrafico per eccellenza. Essere scelti come Bond significa diventare una star globale di primissimo livello con un contratto per un buon numero di film distribuiti in un arco di tempo che può essere davvero lungo (Daniel Craig ha lavorato a cinque pellicole tra il 2006 e il 2021).

Per ora Aaron Taylor-Johnson si è limitato a posare a Bienne, insieme ai maestri orologiai di Omega con al polso uno Speedmaster First Omega in Space, rivisitazione del primo Speedmaster indossato fuori dall'atmosfera terrestre nei primi anni Sessanta.

James Bond, però, è un estimatore del Seamaster di Omega, un orologio subacqueo indossato proprio da Brosnan in GoldeEye, dunque, nel lontano 1995.

Forse, col tempo, sono cambiate anche le esigenze di Bond? La risposta potrebbe essere affermativa, visto che anche in casa Bond le cose sono cambiate e parecchio.

Lo scorso febbraio Amazon MGM Studios ha acquisito il controllo del franchise diventando co-proprietario dello stesso insieme a Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, produttori storici di EON Productions. A marzo, poi, è stato annuciato che Amy Pascal e David Heyman (che, rispettivamente, hanno portato al successo le saghe di Spider-Man ed Harry Potter), saranno i responsabili delle decisioni creative sul franchise. Le cose corrono velocemente e anche l'annuncio del nome del nuovo attore potrebbe arrivare presto. Leggi anche 007, James Bond rimarrà "un uomo e britannico" (o del Commonwealth)

Aaron Taylor-Johnson favorito per il ruolo di James Bond James Bond sarà ancora un uomo - e ciò smentisce le teorie che vedevano una donna come protagonista del nuovo capitolo della saga - e sarà sempre britannico o un cittadino del Commonwealth, così riferiva il Daily Mail lo scorso marzo a proposito di un promemoria per lo studio, tenuto a rispettare l'eredità del personaggio. Niente cambio di genere o di nazionalità, dunque, per il personaggio. Il prossimo Bond sarà scelto sulla scorta degli interpreti precedenti e dovrà essere giovane, in modo da poter interpretare più film del franchise.

Aaron Taylor-Johson avrebbe molti dei requisiti richiesti. Nato in Inghilterra, nel Buckinghamshire, l'attore classe 1990 è bello (è attualmente il volto di Acqua di Giò, l'iconica fragranza di Giorgio Armani) ed è fisicamente prestante, come provano i suoi numerosi ruoli d'azione - tra i più recenti ci sono Bullet Train e Kraven - Il cacciatore.

Astro nascente del cinema europeo, si è affermato col ruolo del giovane John Lennon nel 2009 con Nowhere Boy di Sam Taylor-Johnson (diventata successivamente sua moglie). Nel 2011 ha ricevuto un premio BAFTA e nel 2017 un Golden Globe per Animali notturni di Tom Ford.

Tra i suoi film di successo ci sono anche Anna Karenina di Joe Wright, Le belve di Oliver Stone e Nosferatu di Robert Eggers. A giugno torna al cinema con 28 anni dopo, terzo film della saga iniziata con 28 giorni dopo, horror del 2002. Leggi anche 007, il referendum di Jeff Bezos per scegliere il nuovo James Bond

