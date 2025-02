3/12 ©Webphoto

Dopo aver partecipato ai provini per il ruolo di Claudia in Intervista col Vampiro e per quello di Amy in Piccole Donne (entrambi poi assegnati a Kirsten Dunst), la giovanissima star conquista il ruolo di Kat in Casper. In un castello abitato dai fantasmi arriva il dottor Harvey, accompagnato dalla figlia adolescente Kat. Il suo compito è quello di cacciare gli indesiderati ospiti, ma il fantasmino Casper si innamora di Kat