Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 1 in Concerto a Milano

Dopo le date di Roma arriva nel capoluogo lombardo l'evento che celebra la fortunata saga cinematografica con la proiezione del settimo capitolo con la colonna sonora di Alexandre Desplat suonata dal vivo dall’Orchestra Italiana del Cinema. Sabato 27 dicembre (ore 20.30) e domenica 28 dicembre (ore 15.00 e ore 19.30) al TAM Teatro Arcimboldi

Dopo la prima assoluta a Roma che ha registrato 3 sold out di fila , Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 1 in Concerto , presentato da Harry Potter Film Concert Series, arriva anche al TAM Teatro Arcimboldi di Milano sabato 27 (ore 20.30) e domenica 28 dicembre (ore 15.00 e ore 19.30) . Biglietti in vendita su Ticketone .

Anche le date milanesi sono presentate in esclusiva nazionale da Music Village/Forum Studios con la produzione esecutiva di Marco Patrignani, fondatore e presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema.

Unica tournée ufficiale per celebrare la saga

Harry Potter Film Concert Series è un progetto ideato da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e CineConcerts, ed è l’unica tournée ufficiale che celebra a livello globale i film della saga. Dal debutto mondiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale™ in Concerto nel 2016, oltre 3 milioni di spettatori in più di 48 Paesi hanno vissuto la magia di questa straordinaria esperienza, con oltre 2.973 performance programmate entro il 2025.

“Con Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ci avviciniamo al culmine di un viaggio straordinario che ha segnato profondamente anche la storia della nostra orchestra”: dichiara Marco Patrignani. “Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto ufficiale, che ha incantato milioni di spettatori nel mondo, e che continua con entusiasmo il suo percorso verso la quinta edizione del Roma Film Music Festival, in programma a marzo 2026”.

In questo capitolo, che avvicina il pubblico alla fine, nuova luce colpisce dettagli, personaggi ed eventi che già si pensava di conoscere, rivelandone segreti e significati profondi. Harry, Ron ed Hermione partono per una missione: trovare e distruggere gli Horcrux, la chiave del potere di Voldemort. Da soli e in fuga, i tre amici devono contare l’uno sull’altro più che mai… ma le Forze Oscure minacciano di dividerli.