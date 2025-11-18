Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il terzo capitolo della serie Knives Out di Rian Johnson, arriva nei cinema italiani il 26 novembre, dove resterà per due settimane prima di debuttare su Netflix il 12 dicembre (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Cosa vedremo in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery seguirà l'affascinante detective Blanc (Daniel Craig) alle prese con un nuovo e sconcertante caso. La sinossi ufficiale recita: "Dopo un omicidio improvviso e apparentemente impossibile che sconvolge la città, la mancanza di un sospettato spinge il capo della polizia locale Geraldine Scott (Mila Kunis) a unire le forze con il famoso detective Benoit Blanc per svelare un mistero che sfida ogni logica".

Josh O'Connor interpreta Jud Duplenticy, sacerdote inviato ad assistere Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin). Al suo fianco troviamo la devota Martha Delacroix (Glenn Close), il giardiniere Samson Holt (Thomas Haden Church), l'avvocato Vera Draven (Kerry Washington), l'aspirante politico Cy Draven (Daryl McCormack), il medico del paese Nat Sharp (Jeremy Renner), la violoncellista Simone Vivane (Cailee Spaeny) e lo scrittore Lee Ross (Andrew Scott).

Daniel Craig sul futuro della trilogia

Dopo la premiere al TIFF lo scorso settembre, Daniel Craig ha parlato di cosa significa recitare in una trilogia da lui descritta come "una sorpresa continua", ricordando la prima sceneggiatura di Johnson per Cena con delitto. "L'abbiamo fatto senza alcuna ambizione: volevamo solo fare il miglior film possibile. E ora eccoci qui", ha raccontato a Variety. In futuro ci saranno dunque nuovi misteri da risolvere, per lui? "Questi film devono funzionare a un livello molto, molto alto, altrimenti non ha senso farli. Finché sarà così, noi continueremo a farli".