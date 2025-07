Knives Out 3, la nuova foto con Daniel Craig e Josh O'Connor

L’account Instagram di Netflix UK & Ireland ha condiviso una nuova immagine della pellicola che vedrà Daniel Craig tornare a interpretare il detective Benoit Blanc. Nello scatto anche Josh O’Connor

Nuova immagine ufficiale di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, titolo ufficiale del terzo film della saga con protagonista Daniel Craig. La pellicola arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a fine anno. Dietro la macchina da presa Rian Johnson.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, la foto di daniel craig e Josh O’Connor L’account Instagram di Netflix UK & Ireland ha condiviso una nuova immagine del film che vedrà Daniel Craig (FOTO) tornare a interpretare il detective Benoit Blanc. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà il terzo e ultimo capitolo della saga diretta da Rian Johnson. Lo scatto vede il protagonista in una scena insieme a Josh O’Connor, artista britannico vincitore della statuetta come Miglior attore in una serie drammatica per The Crown alla 78esima edizione dei Golden Globe. Massimo riserbo sulla sinossi del film, il regista ha dichiarato: “Adoro tutto dei gialli, ma una delle cose che apprezzo di più è la malleabilità del genere. C'è un intero spettro di toni, da Carr a Christie, e poter esplorare questa gamma è uno degli aspetti più entusiasmanti del girare film di Benoit Blanc”. Approfondimento Knives Out 3, al via le riprese. La prima foto di Daniel Craig

Come accaduto nei primi due titoli, Daniel Craig sarà affiancato da un cast corale formato da grandi nomi del mondo di Hollywood. Oltre a Josh O’Connor, presenti Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church. Il regista sul cast corale: “Siamo stati molto fortunati con ognuno di questi film ad aver riunito alcuni dei miei attori preferiti al mondo, ed è assolutamente il caso anche qui". Inoltre, Johnson ha aggiunto: "Sono tutte persone adorabili che vanno d'accordo”. Approfondimento Knives Out 3, Josh Brolin nel cast con Daniel Craig e Jeremy Renner

Massimo riserbo sul significato del titolo che potrebbe essere legato al brano Wake Up Dead Man contenuto all’interno dell’album Pop degli U2, Rian Johnson: “Pop è un album molto sottovalutato e quella canzone è davvero perfetta per il titolo. Ma avevo 'Wake Up Dead Man' in testa da molto tempo, e ho sentito la frase per la prima volta nella musica folk americana”. Per quanto riguarda la data di dsitribuzione, la pellicola farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a fine anno, più precisamente il 12 dicembre.