Una mamma per amica, il cast torna a Stars Hollow. FOTO

Ad Hollywood, ai Warner Bros. Studios, torna la magia di Stars Hollow con un'esperienza immersiva che farà impazzire i fan dello show di Amy Sherman Palladino. Per tutte le vacanze di Natale sarà possibile passeggiare per le stradine della città fittizia che ha fatto da sfondo alle avventure di Lorelai, Rory, Luke e gli altri, entrando nei locali e nei negozi visti negli episodi. Magari, incontrando anche i protagonisti della storia



A cura di Vittoria Romagnuolo