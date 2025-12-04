Le sorprese per i fan di Gilmore Girls, la serie televisiva che in Italia è stata trasmessa col titolo Una mamma per amica, nell'anno del 25esimo anniversario dalla prima messa in onda negli Stati Uniti non sono finite. Lauren Graham , l'indimenticabile Lorelai Gilmore nella serie originale e nel sequel Una mamma per amica - Di nuovo insieme, ha fatto sapere ai suoi follower di essere al lavoro su un volume a tema con lo show . L'operazione è a quattro mani , in collaborazione con Amy Sherman Palladino , creatrice dell'universo delle ragazze Gilmore. Attrice e sceneggiatrice sono comparse assieme in un selfie sotto il quale abbondano i commenti dei fan. Inutile dire che il libro è già attesissimo.

Il libro pronto per il 2027

Il nuovo libro a tema Gilmore Girls è atteso in libreria per l'autunno del 2027 (la scelta della stagione era scontata, visto che l'universo dello show è impregnato delle atmosfere e della magia della stagione fredda).

Occorrerà attendere ancora un bel po' prima di mettere le mani sul volume appena annunciato e che non ha ancora un titolo ufficiale.

Tutti gli aggiornamenti sul progetto editoriale saranno forniti sui canali ufficiali di Celadon Books, divisione di Macmillan Publishers, che curerà la pubblicazione dell'opera per gli States; è ancora presto per sapere dettagli sulla futura edizione italiana.

"Preparate il caffè!", ha scritto Graham sotto al selfie in cui posa con Amy Sherman Palladino e che apre una carrellata di immagini tratte dalla serie in cui Lorelai e Rory (l'attrice Alexis Bledel) sono intente nella lettura. Caffè e libri sono feticci nello show e Graham non ne ha fatto mai a meno neppure fuori dal set.

Il nuovo progetto non è il primo che l'attrice ha realizzato su Gilmore Girls. Nel 2016 è uscito in Italia il saggio Parlare a raffica, il cui titolo fa riferimento alla sceneggiatura ricca di dialoghi concitati che è uno dei tratti distintivi di Una mamma per amica. Graham ha scritto poi altri volumi, tra cui Have I Told You This Already? del 2022, pieno di storie autobiografiche.

Non si sa se Gilmore Girls avrà mai un seguito - magari un film natalizio, sperano certi fan - ma gli autori e gli attori sono determinati a mantenere viva l'eredità della serie.

In questo anno speciale c'è già stata la reunion di parte del cast in occasione della stella sulla Walk of Fame per Lauren Graham, l'annuncio della pubblicazione della colonna sonora originale della serie e l'annuncio di un documentario, Searching for Stars Hollow, pronto il prossimo anno.

