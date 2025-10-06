Gilmore Girls, cast riunito per la stella a Lauren Graham. FOTO

Gilmore Girls, cast riunito per la stella sulla Hollywood Walk of Fame di Lauren Graham
L'attrice statunitense diventata famosa per l'iconico ruolo di Lorelai Gilmore nella serie "Una mamma per amica" ha svelato la sua stella sulla Hollywood Boulevard in una cerimonia a Los Angeles alla quale hanno partecipato i colleghi di "Parenthood" e quelli del titolo ideato da Amy Sherman-Palladino. L'evento è stato l'occasione per una reunion del cast del cult del piccolo schermo che in questi giorni celebra venticinque anni dal suo debutto negli USA
A cura di Vittoria Romagnuolo