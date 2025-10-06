Gilmore Girls, cast riunito per la stella a Lauren Graham. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Gilmore Girls, cast riunito per la stella sulla Hollywood Walk of Fame di Lauren Graham

Serie TV
13 foto
©Getty

L'attrice statunitense diventata famosa per l'iconico ruolo di Lorelai Gilmore nella serie "Una mamma per amica" ha svelato la sua stella sulla Hollywood Boulevard in una cerimonia a Los Angeles alla quale hanno partecipato i colleghi di "Parenthood" e quelli del titolo ideato da Amy Sherman-Palladino. L'evento è stato l'occasione per una reunion del cast del cult del piccolo schermo che in questi giorni celebra venticinque anni dal suo debutto negli USA

A cura di Vittoria Romagnuolo

