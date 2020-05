Una mamma per amica, ecco come sono oggi gli attori del cast

È tra le serie tv più di successo di sempre, “Una mamma per amica”. Otto le stagioni andate in onda: le prime sette tra il 2000 e il 2007, l’ultima nel 2016. Netflix, dopo aver ritrasmesso le prime 7 stagioni, nel novembre del 2016 ha deciso infatti di produrne un’ottava in quattro episodi. Così, i fan della serie hanno potuto ritrovare le due protagoniste: Lauren Graham e Alexis Bledel. Ecco come sono cambiati negli anni gli attori del cast.