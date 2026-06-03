War Machine, in lavorazione il sequel del film Netflix

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) sta lavorando al sequel del film d’azione fantascientifico War Machine, forse ancora una volta con Alan Ritchson nei panni di un sergente maggiore che durante una missione si imbatte insieme ad altre reclute in una misteriosa macchina da guerra. Patrick Hughes (già regista delle pellicole Come ti ammazzo il bodyguard del 2017 e Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario del 2021) dirigerà il sequel e scriverà inoltre la sceneggiatura insieme a James Beufort. Ancora, Hughes produrrà il film con Todd Lieberman e Alex Young tramite Hidden Pictures, Rich Cook di Range Media Partners e Greg McLean tramite Huge Film. Valerie Bleth Sharp sarà produttrice esecutiva. La trama non è ancora nota. Finora, dal debutto sulla piattaforma di streaming il 26 marzo, il film War Machine ha totalizzato 139 milioni di visualizzazioni ed è diventato uno dei 10 film originali Netflix più popolari di sempre. Al momento si colloca al decimo posto ma, se la piattaforma di streaming continuerà a conteggiare le visualizzazioni fino al raggiungimento dei 91 giorni, potrebbe raggiungere il nono.

ALAN RITCHSON, LA CARRIERA

Nato il 28 novembre 1982 a Grand Forks, nel Dakota del Nord, l’attore Alan Ritchson è figlio di un ex sergente della United States Air Force e di un’insegnante di scuola superiore. Da adolescente, in Florida, è stato vittima di bullismo, soprattutto quando un tumore aveva iniziato a spingergli in fuori l’osso del mento. Ha poi iniziato la carriera come modello per Abercrombie & Fitch, mentre nel 2004 è apparso per la prima volta in televisione nel reality show American Idol. Nel 2005 ha invece recitato per la prima volta in una serie tv, Smallville, dove ha interpretato il ruolo di Aquaman. Dopo altre piccole parti, nel 2010 ha recitato nella serie tv Blue Mountain State, mentre nel 2013 ha recitato nel film Hunger Games – La ragazza di fuoco, nel 2014 e nel 2016 nei live-action Tartarughe Ninja e Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra e nel 2017 nella serie tv Blood Drive. Ancora, dal 2018 al 2021 ha interpretato il ruolo di Hawk nella serie tv DC Titans e nel 2022 ha ottenuto la popolarità internazionale grazie al ruolo di Jack Reacher nella serie tv Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Reacher. Nel 2023 è poi approdato nella saga di Fast & Furious, dove ha interpretato l’agente Aimes nel capitolo Fast X (2023), e nel 2024 è stato tra i protagonisti sia della commedia d’azione Il ministero della guerra sporca di Guy Ritchie e con Henry Cavill, sia del film drammatico Il miracolo di Sharon con Hilary Swank. Nel 2026 ha recitato nella pellicola Netflix War Machine di Patrick Hughes al fianco di Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney ed Esai Morales, e ora si vocifera che potrebbe riprendere il ruolo per il sequel in lavorazione. Sul fronte della vita privata, nel 2006 l’attore ha sposato l’attuale compagna Catherine, che aveva conosciuto al liceo e dalla quale ha avuto tre figli.