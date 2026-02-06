War Machine, il trailer del film Netflix con Dennis Quaid

Il film arriverà in streaming il prossimo 6 marzo e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Il film scritto e diretto da Patrick Hughes approderà su Netflix il prossimo 6 marzo, con un cast d'eccezione guidato da Alan Ritchson e Dennis Quaid.

Di cosa parla War Machine

Al centro della trama di War Machine troviamo una squadra di reclute dei Rangers dell'esercito americano che - durante un'esercitazione - s'imbattono in un pericolo senza precedenti. Il trailer mostra Ritchson e i suoi commilitoni in fuga dopo la sorprendente scoperta. "Qualunque cosa sia, ci sta dando la caccia e non si fermerà", dice Ritchson nel video. "Non riguarda più noi. Riguarda tutti".

Hughes dirige il film sua una sceneggiatura scritta insieme a James Beaufort, ed è produttore insieme a Todd Lieberman, Alexander Young, Greg McLean e Rich Cook. La produzione esecutiva è di Valerie Bleth Sharp.

La carriera di Alan Ritchson

Attore, modello e regista statunitense nato il 28 novembre 1982 a Grand Forks, nel North Dakota, Alan Ritchson comincia la sua carriera partecipando come concorrente ad American Idol nel 2004. Anche se non arriva alle fasi finali, l’esperienza gli apre le porte dello spettacolo. Il primo ruolo che lo fa conoscere al grande pubblico è quello di Aquaman nella serie Smallville (2005–2010), dove interpreta una versione giovane e carismatica del supereroe DC. Negli anni successivi consolida la sua presenza sul piccolo schermo con ruoli in serie di successo come Blue Mountain State (2010–2011), in cui veste i panni del capitano della squadra di football Thad Castle, personaggio diventato un cult per il suo tono irriverente. Parallelamente alla tv, Ritchson lavora al cinema apparendo in film come The Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), dove interpreta Gloss, tributo del Distretto 1. Nel 2014 torna a interpretare Aquaman nel film d’animazione Justice League: Il trono di Atlantide, prestando la voce al personaggio. Dal 2022 è protagonista della serie tv Amazon The Reacher.