Esce "Reacher 3", le 5 cose da sapere sui nuovi episodi della serie

Appuntamento per il 20 febbraio. La storia questa volta si basa sul romanzo di Lee Child La vittima designata, con Reacher che viene arruolato da un gruppo di agenti della Dea per incastrare un trafficante di droga. Dal cast, fra nuovi volti e conferme, fino alle location dei set: ecco tutto quello che c'è da sapere

Arriva la terza stagione della serie tv Reacher, su Prime Video (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), con Alan Ritchson, basata sui romanzi di Lee Child. La data di uscita è fissata per il 20 febbraio. La nuova stagione è composta da otto episodi e sarà rilasciata con cadenza settimanale, anche se i primi tre episodi saranno rilasciati in blocco proprio il 20 febbraio. I restanti cinque episodi arriveranno poi ogni giovedì, fino al 27 marzo 2025. Ecco dove eravamo rimasti con le precedenti stagioni e cosa sapere sulla nuova.

Cos’era successo nelle stagioni precedenti? Nella prima stagione, Reacher era stato arrestato per un omicidio che non aveva commesso. Quando era uscito di prigione, si era messo alla ricerca delle persone che lo avevano incastrato e aveva così scoperto un'oscura rete di politici locali, polizia e uomini d’affari corrotti. Nella seconda stagione, Reacher, invece, aveva cercato di fare un passo indietro dal lavoro investigativo, ma era tornato di nuovo in gioco quando uno dei suoi colleghi dell'esercito americano era stato assassinato.

Per quanto riguarda invece le cosa da sapere su Reacher 3, prima di tutto bisogna tenere presente che la nuova stagione si basa sul romanzo di Lee Child La vittima designata, con Reacher che precipita nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale. Viene arruolato da un gruppo di agenti della Dea che operano, senza nessuna autorizzazione, per incastrare il ricco Zachary Beck, sospettato di essere un trafficante di droga. Reacher sa che nel gruppo dei sospetti trafficanti c'è anche Quinn, una sua vecchia conoscenza che 10 anni prima ha ucciso due suoi colleghi. Riuscirà a regolare i conti?

Il cast, nuovi volti e conferme

La terza stagione di Reacher vede sempre Alan Ritchson nel ruolo principale di Jack Reacher, con Maria Sten che torna a vestire i panni di Frances Neagley. Nel cast di questa stagione troviamo anche Anthony Michael Hall nel ruolo di Zachary Beck, Sonya Cassidy come Susan Duffy, Brian Tee nei panni di Quinn e Johnny Berchtold in quelli di Richard Beck.

Un "cattivo" mastodontico

Come detto, in questa nuova stagione, Reacher si ritrova sotto copertura per inchiodare un vecchio antagonista, Francis Xavier Quinn. Ma dovrà prima vedersela con un bodyguard gigantesco, ben oltre i 2 metri di altezza, di nome Paulie. Il contrasto fisico tra Paulie e Reacher - alto 1.96 m per circa 110 kg di peso - gioca un ruolo fondamentale nella trama di La vittima designata. Anche per questo, ad interpretare il mastodontico Paulie, è stato scelto il bodybuilder e attore olandese Olivier Richters, dall’alto dei suoi 2.18 m per 160 kg.

La battaglia

"Lo sforzo che abbiamo messo nella battaglia tra Reacher e Paulie è sbalorditivo", ha raccontato Olivier Richters a Empire a proposito della scena in cui i due attori si affrontano. "Potremmo sembrare un po' immortali nel combattimento, perché è una sequenza che dura molto a lungo", ha aggiunto. Per prepararsi alla scena, Richters si è allenato per cinque ore al giorno e ha consumato 7.000 calorie quotidianamente per mantenere il suo peso, ma ne è valsa la pena. "Non dirò che vinceremo un Oscar per la miglior scena di combattimento dell'anno, ma sarà spettacolare", ha anticipato.