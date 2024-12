Reacher, la terza stagione in arrivo il 20 febbraio 2025

L'attesa sta per finire, Alan Ritchson ha rivelato dal palco del CCXP di San Paolo in Brasile, che otto nuovi episodi sulla serie tv ispirata ai romanzi di Lee Child debutterà su Amazon Prime, il 20 febbraio del prossimo anno

La terza stagione sarà basata sul romanzo La vittima designata, il settimo libro della saga firmata da Lee Child. Per i fan di Jack Reacher, il personaggio creato da Lee Child e protagonista di 20 libri, due film con Tom Cruise e, soprattutto, della serie tv con Alan Ritchson le cui prime due stagioni sono state trasmesse da Amazon Prime nel 2022 e 2023, l'attesa sta per finire: Ritchson ha infatti rivelato dal palco del CCXP di San Paolo, in Brasile, che una nuova serie di episodi debutterà sullo streamer il 20 febbraio (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).