Reacher 2: video anteprima annuncia la 3° stagione

È uscito nelle scorse ore il video sneek peak (che trovate in fondo a questo articolo) con un estratto di Reacher 2 in cui si annuncia anche il rinnovo della serie televisiva per una terza stagione. Prima di approdare in rete, questo video d'anteprima è stato presentato durante il panel di Prime Video che si è svolto al CCXP di São Paulo in Brasile. L’annuncio della terza stagione avviene poco prima che venga lanciata la seconda, che sbarcherà sulla piattaforma Prime Video con i primi tre episodi a partire dal prossimo 15 dicembre. La serie continuerà con un nuovo appuntamento ogni venerdì fino al 19 gennaio 2024.



La seconda stagione di Reacher inizia con Jack Reacher (interpretato da Alan Ritchson) che riceve un messaggio in codice. Il messaggio gli rivela che i membri della sua ex unità dell’esercito statunitense, la 110a MP Special Investigations, sono stati tutti assassinati, in maniera brutale e misteriosa.

Reacher si riunirà con tre dei suoi ex compagni di squadra per indagare sugli omicidi. Si ritroveranno così a scavare a fondo, arrivando a svelare un mistero la cui posta in gioco è davvero alta…



In fondo a questo articolo potete guardare il video anteprima di Reacher 2 che annuncia anche che ci sarà un terzo atto della fortunata saga televisiva action.