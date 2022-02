Reacher, la serie TV rinnovata per la seconda stagione

Sembra proprio che i fan di Lee Child non attendessero altro che un nuovo adattamento dei romanzi di Jack Reacher, dopo la delusione generata dai film con Tom Cruise. Lo dimostra il fatto che la serie TV con protagonista Alan Ritchson sia rapidamente volata nella Top 10 di Prime Video. La serie è visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Si è passati da un uomo pronto a fronteggiare chiunque, con il ghigno di chi la sa lunga, un po’ come Ethan Hunt in Mission: Impossible, alla risolutezza quasi serafica di chi sa di potersi permettere di interpretare la parte dell’eroe, aiutando costantemente il prossimo, perché lì fuori ci sono davvero pochi villain che possono tenergli testa.

L’enorme successo ha spinto il servizio streaming a dare rapidamente il via libera per la seconda stagione. Non sappiamo ancora quale romanzo verrà adattato dopo Zona pericolosa. Potrebbe trattarsi di Destinazione inferno, ovvero il secondo in ordine di pubblicazione, oppure un altro ancora. Ciò che è certo è il ritorno di Alan Ritchson nella parte che ha dimostrato di poter interpretare così bene. Non è solo questione di fisico, infatti, che lo avvicina a Jack Reacher. Molto dipende dal modo in cui si è deciso di proporre questo celebre personaggio. Quel sorriso che ha spesso sul volto, evidenzia una differenza caratteriale notevole rispetto a quanto proposto da Tom Cruise .

Reacher, trama e cast

Jack Reacher è un ex soldato. È cresciuto all’interno delle basi militari, seguendo gli spostamenti del padre in ogni dove, così come sua madre e suo fratello Joe. È diventato un fenomenale detective nella polizia militare ma poi ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle. L’esercito ha deciso della sua vita per decenni ed è tempo che lui faccia ciò che gli pare.

Per questo motivo si ritrova a Margrave, in Georgia. Decide di mettersi sulle tracce di Blind Blake, storico bluesman ormai defunto. Si dice sia morto proprio in questa cittadina. Ha risentito una sua canzone dopo molti anni e ciò gli ha fatto tornare alla mente qualcosa che gli aveva detto suo fratello. È in città per puro caso eppure qualcuno lo sta cercando. È la polizia locale, che lo mette subito in manette.

Ci sono stati due brutali omicidi e lui è in qualche modo il principale sospettato. Un caso spinoso dal quale intende allontanarsi il prima possibile. Si renderà conto, però, non potersi lasciare alle spalle questa storia, divenuta di colpo molto personale. Lo attende una brutale resa dei conti.

