The Challenger, Will Arnett nel cast della serie con Kristen Stewart

L'attore canadese entra nel cast della nuova produzione di Amazon Prime Video dedicata alla storia dell’astronauta della NASA Sally Ride e al disastro dello shuttle Challenger. Un progetto attesissimo che intreccia ricostruzione storica e approfondimento biografico

La serie The Challenger è stata ufficialmente acquisita da Amazon nel mese di marzo, con Kristen Stewart già confermata nel ruolo di Sally Ride. Il progetto trae ispirazione dal libro di Meredith E. Bagby, The New Guys, da cui prende forma la trasposizione televisiva della vicenda.

Arnett è l'attore, doppiatore e comico canadese noto soprattutto per il ruolo di G.O.B. in Arrested Development - Ti presento i miei (2003-2006) e per aver dato la voce a BoJack Horseman nella serie omonima (2014-2020), oltre ad aver partecipato come guest star a due episodi della quarta stagione de I Soprano nei panni dell’agente Mike Waldrup, aver recitato in Quel mostro di suocera e Show Dogs - Entriamo in scena, e aver condotto le prime tre edizioni di Lego Masters USA.

Will Arnett entra nel cast della nuova serie limitata di Amazon Prime Video dedicata alla storia dell’astronauta della NASA Sally Ride e al disastro dello shuttle Challenger, affiancando Kristen Stewart in un progetto che intreccia ricostruzione storica e approfondimento biografico.

La trama tra indagine e parabola personale

La sinossi ufficiale della serie tv The Challenger descrive un racconto che si concentra su uno dei momenti più determinanti della storia dell’esplorazione spaziale, mettendo in relazione gli eventi che hanno preceduto la tragedia con la successiva indagine che ne è scaturita.

“The Challenger racconta la storia avvincente di uno dei momenti più definitivi della storia dello spazio, sia gli eventi senza precedenti che hanno preceduto la tragedia, sia la scioccante indagine che ne è seguita. Mentre i membri della Commissione Rogers del 1986 interrogano i complessi meccanismi interni della National Aeronautics and Space Administration (NASA) per scoprire cosa, o chi, fosse responsabile del destino fatale del Challenger, la serie esplora il percorso personale della commissaria Sally Ride (Stewart). Seguiamo Sally, e il resto della diversificata Classe di Astronauti del 1978, attraverso i ranghi del programma degli shuttle, dalla fase iniziale di reclutamento e addestramento, passando per alti e bassi professionali e personali, fino al momento storico in cui Sally supera il cosiddetto soffitto di cristallo e diventa la prima donna americana nello spazio.”

Il racconto si sviluppa attorno al lavoro della Commissione Rogers del 1986, impegnata a esaminare i complessi apparati interni della National Aeronautics and Space Administration (NASA) per individuare le responsabilità del disastro dello Challenger. Parallelamente, la narrazione segue il percorso individuale di Sally Ride, interpretata da Kristen Stewart, inserita nel contesto della Classe di Astronauti del 1978. La serie ripercorre l’intera traiettoria del gruppo, dalla selezione iniziale alla formazione, passando per successi e difficoltà sia professionali sia personali, fino al momento storico in cui Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio, segnando il superamento di un importante “soffitto di cristallo”.