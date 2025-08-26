Gilmore Girls, arriva il documentario per i 25 anni della serie tv Una mamma per amicaSerie TV Warner Bros. via Webphoto
I protagonisti e i realizzatori dello show sono tornati davanti alla macchina da presa per raccontare storie inedite legate all'uscita del cult che debuttava sul piccolo schermo nel 2000. Il nome del progetto è "Searching for Stars Hollow"
L'arrivo dell'autunno per molti appassionati di storie sul piccolo schermo coincide col rewatch di Gilmore Girls, uno dei grandi cult che hanno fatto la storia della serialità televisiva del nuovo millennio.
A venticinque anni dal suo debutto in tv negli Stati Uniti (in Italia arrivò solo nel 2002 col titolo Una mamma per amica), i fan avranno la possibilità di tornare alle atmosfere uniche di Stars Hollow grazie ad un nuovo documentario, attualmente in lavorazione.
Il progetto, intitolato Searching for Stars Hollow, svelerà tanti nuovi aneddoti legati allo show di culto e i volti che li racconteranno sono proprio quelli dei realizzatori della serie originale e molti dei suoi protagonisti.
Il documentario: non una semplice operazione nostalgia
Una mamma per amica, andato in onda in origine, dal 2000 al 2007, per sette stagioni e per più di centocinquanta episodi, ha assunto col tempo uno status di cult generazionale, un prodotto che negli anni ha visto non solo accrescere il numero dei suoi spettatori ma anche il suo valore nell'universo della cultura pop.
Il nuovo documentario prodotto da Ink On Paper Studios, Searching for Stars Hollow, promette di raccontare a distanza di venticinque anni dalla prima messa in onda (che fu proprio neli mesi autunnali dell'anno 2000) l'eredità dello show passando attraverso nuove interviste con attori e realizzatori e il montaggio di immagini inedite.
Al momento, secondo la fonte The Hollywood Reporter, sono state girate oltre cento ore di un prodotto la cui distribuzione è ancora da definire.
Al progetto, che è ben più di una semplice operazione nostalgia, hanno partecipato, ad oggi, Kelly Bishop, l'attrice che ha interpretato Emily Gilmore, Jared Padalecki (Dean Forester) e Chad Michael Murray (Tristin Dugray). Presenti, del cast della serie originale, anche gli attori Keiko Agena, Sally Struthers, Liz Torres, Emily Kuroda, Rose Abdoo, Kathleen Wilhoite, Matt Jones e Grant Lee Phillips, oltre al regista Jamie Babbit, lo sceneggiatore e produttore Stan Zimmerman, le responsabili dei casting Jami Rudofsky e Mara Casey e Kevin T Porter voce del podcast Gilmore Guys.
Il produttore del documentario Jim Demonakos ha promesso uno sguardo approfondito sulla serie diventata un fenomeno culturale.
La lavorazione è ancora in pieno svolgimento. Altre riprese e nuove interviste si aggiungeranno a quelle già realizzate per offrire un ritratto completo della serie ideata da Amy Sherman-Palladino che è possibile solo adesso, a un quarto di secolo dal suo lancio televisivo.
Sarà un'analisi che arriverà al cuore di una serie considerata ancora molto speciale per il suo mix unico di "umorismo, cuore e cultura pop" - per citare Demonakos - imperdibile per i fan dello show e non solo.
Alle fasi finali della produzione sarà abbinata una campagna Kickstarter per finanziare la distribuzione che è ancora da stabilire, negli Stati Uniti e anche nel nostro Paese.
