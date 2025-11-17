Gilmore Girls, arriva la colonna sonora della serie cult

La soundtrack originale include diciotto brani che restituiscono ai fan dello show le atmosfere accoglienti della cittadina di Stars Hollow. La versione fisica è attualmente disponibile in pre-order e in più formati, incluso il formato cassetta

Tra le sorprese del venticinquesimo anniversario dalla messa in onda in tv della prima stagione di Gilmore Girls, la serie televisiva di Amy Sherman-Palladino che in Italia è arrivata come Una mamma per amica, la realizzazione della colonna sonora ufficiale dello show è senz'altro una chicca per i tanti fan del titolo che, anno dopo anno, accresce il suo status di cult del piccolo schermo.

Sulle piattaforme digitali è già in streaming la raccolta di canzoni e musiche della serie che saranno disponibili in formato fisico a fine febbraio, stando a quanto riportato dal sito di Mutant sul quale è aperto il pre-order delle varie versioni della colonna sonora realizzata con la collaborazione di Warner Bros., Amy Sherman-Palladino e WaterTower Music.



18 brani per tornare a Stars Hollow Chi ama Gilmore Girls e, stagione dopo stagione, specie quando l'autunno è nell'aria, ripercorre le avventure di Lorelai e Rory, le due ragazze Gilmore, interpretate da Lauren Graham ed Alexis Bledel, può cercare sulle piattaforme di streaming la colonna sorora ufficiale della serie, un flusso ininterrotto di musica, ripartito in diciotto brani, che suoneranno più che familiari per i fan della serie che hanno seguito le sette stagioni dello show, in onda in Italia dal 2002 al 2008, per poi perdersi nei rewatch negli anni successivi.

La colonna sonora della serie include motivi e canzoni ricorrenti negli oltre centocinquanta episodi della serie di cui quest'anno si parla ancora di più per via dell'importante anniversario.

Da febbraio arriveranno sugli scaffali i formati da collezione: cd, vinile (in due colori particolarmente autunnali), e cassetta, per chi vuole puntare su un formato vintage e di tendenza tra gli appassionati di musica.

La compositrice Sam Phillips, che ha lavorato per restituire con accuratezza l'esperienza sonora della serie, ha dichiarato: "Mentre stavo lavorando all'album mi sentivo come se fossi in Stars Hollow con tutti gli snack e il caffè, il dramma e il fascino. Spero che questi piccoli brani musicali riportino gli ascoltatori nel mondo di Lorelai e Rory...all’universo di Gilmore che tutti amiamo”. Vedi anche Gilmore Girls, arriva il documentario per i 25 anni della serie tv

25 anni di Gilmore Gilrs: tutte le iniziative Gilmore Girls debuttava negli States in tv ad ottobre del 2000, venticinque anni dopo Lauren Graham, formidabile protagonista, ha scoperto ad Hollywood la stella a lei dedicata sulla iconica Walk of Fame.

L'evento è stato segnato da una reunion dell'attrice con diversi membri del cast originale della serie giunti a Los Angeles per festeggiare il riconoscimento, da Kelly Bishop a Scott Patterson, Emily Gilmore e Luke Danes nello show, a Yanic Truesdale e Matt Czuchry, Michelle e Logan.

Graham era apparsa sullo schermo insieme alla co-protagonista di Gilmore Girls, Alexis Bledel agli Emmy Awards 2025 (le foto del red carpet) e la reunion era stata ancora più memorabile perché vedeva le due star in una scenografia che replicava la casa di Lorelai e Rory.

I festeggiamenti per il quarto di secolo di Gilmore Girls passano anche per la realizzazione di un documentario Searching for Stars Hollow, che probabilmente sarà pronto per il 2026 e vedrà il coinvolgimento di molti degli interpreti dello show. Anche i i Warner Bros. Studios di Hollywood hanno messo a punto un'attrazione a tema imperdibile per i fan della serie.

Dal 18 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 i visitatori degli Studios potranno immergersi in Stars Hollow girando tra gli ambienti e le strade della cittadina ricreati fedelmente su modello dei set originali.