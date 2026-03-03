Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Harry Styles suonerà il nuovo album in un concerto in streaming su Netflix

Musica

Vittoria Romagnuolo

©Getty

Il concerto di Manchester del 6 marzo sarà registrato e trasmesso in streaming due giorni dopo l'uscita del disco. Online il teaser con i preparativi dell'evento

I fan ci avevano visto giusto, del resto, gli indizi erano comparsi un po' ovunque online tra i materiali che promuovono il nuovo album .
Harry Styles approderà su Netflix col suo quarto disco, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, con un concerto evento a due giorni dal debutto dell'album.
L'annuncio è arrivato sui canali ufficiali della popstar, con un teaser che contiene i dettagli, data e orari della messa in onda. Il live è quello di Manchester, in programma per il prossimo 6 marzo, data di uscita ufficiale del disco. 
Il concerto sarà disponibile l'8 marzo, in Italia a partire dalle ore 20 (dalle 19 per il Regno Unito). Lo show è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. 

Il live di Manchester in streaming

Lo scorso febbraio, poco dopo l'apertura delle vendite dei live annunciati per il 2026, Harry Styles aveva annunciato un concerto a Manchester, alla Co-op Live Arena, un live a un prezzo speciale con "una performance speciale del nuovo album". 
Il live, fissato per il 6 marzo, data di uscita di Kiss All The Time. Disco, Occasionally, aveva fatto drizzare le antenne ai fan del cantante. L'apparizione di numerose N, il marchio della piattaforma Netflix su altri materiali promozionali, poi, è stato un ulteriore indizio. Harry Styles già nel 2022 aveva promosso l'uscita dell'album Harry's House con live speciali poi trasmessi da BBC
Il quarto album, dunque, arriverà su Netflix e il concerto sarà un modo per festeggiare collettivamente il lancio dell'atteso disco. 
Il concerto di Manchester del 6 marzo sarà registrato interamente e l'esibizione dal vivo arriverà in streaming nel giro di 48 ore. 
Nel teaser (in basso a questo articolo) la band accorda gli strumenti, Styles sorride pronto ad inaugurare una nuova era. 

Leggi anche

Harry Styles è il direttore artistico del Meltdown Festival di Londra

Dai Brit Awards al Saturday Night Live 

I fan di Harry Styles hanno già segnato la data in agenda. Harry Styles. One Night in Manchester debutterà in streaming in tv l'8 marzo, dalle 19 per il Regno Unito, dalle 20 per l'Italia. 
Per il cantante si apre una settimana importantissima, di interviste e non solo.
Dopo la straordinaria esibizione ai Brit Awards di domenica 1°marzo sulle note del singolo Aperture - la prima da tre anni del cantante che su YouTube ha già ottenuti due milioni di visualizzazioni - c'è il Saturday Night Live
Harry Styles sarà host unico della puntata del 14 marzo. Nel suo caso, l'ospite musicale e quello impegnato con monologhi e sketch coincidono (come è noto, la star britannica ha all'attivo un buon numero di ruoli anche sul grande schermo). 
L'attesa, però, è tutta per il 6 marzo, con l'uscita su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici del quarto album. E chissà, presto potrebbero arrivare altre novità, incluse nuove date di concerti che potrebbero soddisfare le già tantissime richieste dei fan che non sono riusciti ad accaparrarsi i ticket per le date già fissate. 

Leggi anche

Harry Styles, a Milano listening party del nuovo album
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Approfondimenti

Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026

Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Young Sherlock, arriva la serie sul giovane Holmes: cosa sappiamo

Spettacolo

Il 4 marzo su Amazon Prime Video esce la prima stagione, in otto episodi, ispirata al mondo...

Gran Paradiso Film Festival 2026, le date e la Winter Preview

Cinema

A Cogne la Winter Preview del Gran Paradiso Film Festival: annunciate le date della 29ª edizione,...

Sal Da Vinci, i film in cui ha recitato il vincitore di Sanremo 2026

Cinema

Riflettori accesi sulla carriera del vincitore della kermesse sanremese appena conclusasi con il...

15 foto

Monopoly diventa serie, dettagli sull'adattamento del gioco da tavolo

Serie TV

Jeff Gaspin, vicepresidente delle serie unscripted di Netflix, ha spiegato come il concept sia...

Scarpetta, dai libri di Patricia Cornwell alla serie con Nicole Kidman

Serie TV

Dall’universo letterario al piccolo schermo: dall’11 marzo Prime Video propone Scarpetta, la...

Spettacolo: Per te