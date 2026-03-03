Il concerto di Manchester del 6 marzo sarà registrato e trasmesso in streaming due giorni dopo l'uscita del disco. Online il teaser con i preparativi dell'evento

I fan ci avevano visto giusto, del resto, gli indizi erano comparsi un po' ovunque online tra i materiali che promuovono il nuovo album .

Harry Styles approderà su Netflix col suo quarto disco, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, con un concerto evento a due giorni dal debutto dell'album.

L'annuncio è arrivato sui canali ufficiali della popstar, con un teaser che contiene i dettagli, data e orari della messa in onda. Il live è quello di Manchester, in programma per il prossimo 6 marzo, data di uscita ufficiale del disco.

Il concerto sarà disponibile l'8 marzo, in Italia a partire dalle ore 20 (dalle 19 per il Regno Unito). Lo show è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Il live di Manchester in streaming Lo scorso febbraio, poco dopo l'apertura delle vendite dei live annunciati per il 2026, Harry Styles aveva annunciato un concerto a Manchester, alla Co-op Live Arena, un live a un prezzo speciale con "una performance speciale del nuovo album".

Il live, fissato per il 6 marzo, data di uscita di Kiss All The Time. Disco, Occasionally, aveva fatto drizzare le antenne ai fan del cantante. L'apparizione di numerose N, il marchio della piattaforma Netflix su altri materiali promozionali, poi, è stato un ulteriore indizio. Harry Styles già nel 2022 aveva promosso l'uscita dell'album Harry's House con live speciali poi trasmessi da BBC.

Il quarto album, dunque, arriverà su Netflix e il concerto sarà un modo per festeggiare collettivamente il lancio dell'atteso disco.

Nel teaser (in basso a questo articolo) la band accorda gli strumenti, Styles sorride pronto ad inaugurare una nuova era. Leggi anche Harry Styles è il direttore artistico del Meltdown Festival di Londra

Dai Brit Awards al Saturday Night Live I fan di Harry Styles hanno già segnato la data in agenda. Harry Styles. One Night in Manchester debutterà in streaming in tv l'8 marzo, dalle 19 per il Regno Unito, dalle 20 per l'Italia.

Per il cantante si apre una settimana importantissima, di interviste e non solo.

Dopo la straordinaria esibizione ai Brit Awards di domenica 1°marzo sulle note del singolo Aperture - la prima da tre anni del cantante che su YouTube ha già ottenuti due milioni di visualizzazioni - c'è il Saturday Night Live.

Harry Styles sarà host unico della puntata del 14 marzo. Nel suo caso, l'ospite musicale e quello impegnato con monologhi e sketch coincidono (come è noto, la star britannica ha all'attivo un buon numero di ruoli anche sul grande schermo).

L'attesa, però, è tutta per il 6 marzo, con l'uscita su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici del quarto album. E chissà, presto potrebbero arrivare altre novità, incluse nuove date di concerti che potrebbero soddisfare le già tantissime richieste dei fan che non sono riusciti ad accaparrarsi i ticket per le date già fissate. Leggi anche Harry Styles, a Milano listening party del nuovo album